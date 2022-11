Una vita non va in onda oggi, perché?/ Torna Terra amara su Canale 5

Una vita non va in onda oggi 14 novembre

Salta l’appuntamento con Una vita oggi, 14 novembre, e per una ragione precisa: le vicende dei personaggi di Acacias si sono concluse. Sabato 12 novembre è andata in onda l’ultima puntata della soap spagnola, che dopo sette anni di programmazione su Canale 5, ha chiuso i battenti, chiudendo tutte le storie rimaste in sospeso. Il gran finale di sabato ha messo fine alla vita di Aurelio e Genoveva, i grandi cattivi di Una vita, che sono morti; il Quesada è stata ucciso da Marcelo, nel tentativo di proteggere la sua padrona, la quale comunque era già stata ferita mortalmente dal marito. Inoltre, tre coppie hanno avuto il loro atteso lieto fine.

Fabiana e Servando sono diventati una coppia milionaria e tornano nel quartiere dopo aver goduto di un viaggio molto lussuoso, portando ad Acacias tanti regali per tutti i loro amici. Lolita e Fidel iniziano finalmente la loro vita insieme, decidendo di partire per Ginevra, dove l’infermiera potrà completare i suoi studi. Hortensia, dopo aver confessato a Pascual la verità su Azucena, ossia che è nata fuori dal matrimonio, accetta di sposarlo e tutta Acacias è in festa.

Una vita non va in onda, al suo posto Terra amara

Una vita non va in onda e lascia il posto a Terra amara, che quindi occuperà la fascia oraria prima destinata alla soap spagnola. L’appuntamento è da oggi alle 14:10 su Canale 5. Le vicende di Acacias sono terminate, ma gli spettatori della rete Mediaset potranno tornare ad occuparsi degli amanti sventurati Yilmaz e Zuleyha, che mai come adesso sono più separati che mai dal loro destino infausto. Li avevamo lasciati con una svolta nella storia: Zuleyha infatti aveva scoperto che Gulten non ha mai spedito le lettere che lei scriveva per il suo amato (questo perché la giovane domestica ha un debole per Yilmaz). La moglie di Demir è furiosa, e prenderà una scelta drastica nei suoi confronti.

Anche Sermin trama contro Zuleyha, che proverà a mettere in cattiva luce con Hunkar, facendole credere che la ragazza sia ancora innamorata di Yilmaz. La moglie di Sabahattin, infatti, non ha mai visto di buon occhio la presenza dell’ultima arrivata, Zuleyha, che in breve tempo era riuscita ad entrare nelle grazie degli Yaman, specialmente di Demir.











