Una vita/ Anticipazioni ultima puntata 12 novembre: la morte di Aurelio e Genoveva

Una vita, anticipazioni ultima puntata in onda 12 novembre

Le anticipazioni dell’ultima puntata di Una vita in onda il 12 novembre svelano che i colpi di scena non mancheranno. L’amata soap spagnola chiude i battenti regalando al pubblico un lieto fine per tre coppie, ma anche due morti: quelle di Aurelio e di Genoveva. Il Quesada è infatti vivo, come abbiamo scoperto nella scorsa puntata, e ha simulato la sua morte facendo credere a tutti che fosse davvero finita. Invece il diabolico antagonista è tornato ad Acacias per compiere la sua ultima vendetta: uccidere Genoveva, l’odiata moglie, una volta per tutte. Aurelio si è quindi presentato a sorpresa a casa sua, trovando anche la figlia Gabriela, e non ha esitato un secondo a sparare alla donna, ferendola mortalmente alla pancia.

Una vita/ Anticipazioni penultima puntata 11 novembre: Aurelio spara a Genoveva ma...

Prima che si verifichi il peggio, Marcelo riesce a intervenire, sparando a sua volta ad Aurelio, che è quindi morto sul colpo (stavolta per davvero). Gabriela scopre quindi che il suo piano di avvelenare la madre per poi impossessarsi dei suoi beni, è stato pianificato invano dato che Genoveva muore poco dopo aver invocato il perdono di Felipe per quanto arrecatogli. Come sua unica erede, Gabriela prenderà possesso della casa di famiglia Quesada, e diventa anche la nuova signora di Acacias.

Una vita/ Anticipazioni 10 novembre: Aurelio è vivo, Genoveva è in pericolo di vita

Una vita, anticipazioni puntata del 12 novembre su Canale 5

Le anticipazioni dell’ultima puntata di Una vita di oggi svelano inoltre che ben tre coppie avranno il loro lieto fine. Fabiana e Servando sono diventati una coppia milionaria e tornano nel quartiere dopo aver goduto di un viaggio molto lussuoso, portando ad Acacias tanti regali per tutti i loro amici. Lolita e Fidel iniziano finalmente la loro vita insieme, decidendo di partire per Ginevra, dove l’infermiera potrà completare i suoi studi. Hortensia, dopo aver confessato a Pascual la verità su Azucena, ossia che è nata fuori dal matrimonio, accetta di sposarlo e tutta Acacias è in festa.

Una vita/ Anticipazioni 9 novembre: arriva un uomo misterioso e cerca Genoveva...

Una vita, dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Una vita, dopo aver vinto alla lotteria, Casilda annuncia a Rosina che la sua intenzione è di smettere di servirla e di mettersi in proprio. Intanto Lolita chiarisce le cose a Ramón: ha il diritto di ricostruirsi una vita e anche Fidel. Inoltre, Rosina saluta Casilda, che ha deciso di mettersi in proprio. Entrambe hanno una grande sorpresa quando aprono la porta e incontrano Leonor, che dopo molti anni ha deciso di tornare nel quartiere. Inoltre, Susana e Armando tornano ad Acacias per proporre agli amici di lavorare con loro nella loro compagnia di esportazione di petrolio.

Aurelio torna in città vivo e vegeto, minacciando di uccidere Genoveva; quest’ultima cerca di implorare il suo perdono e la sua pietà, ma il Quesada si dimostra senza scrupoli anche in questa circostanza delicata.











