Una Voce per Padre Pio 2024/ Anticipazioni e ospiti: da Al Bano e Orietta Berti ad Ermal Meta

Una voce per Padre Pio 2024: oggi in onda la 25esima edizione

Mercoledì 3 luglio 2024, Raiuno trasmette “Una voce per Padre Pio”, un programma condotto da Mara Venier da Piazza Santissima Annunziata a Pietrelcina in provincia di Benevento con momenti di musica e di riflessione sull’importanza di aiutare le persone più bisognose. Tutti gli ospiti e i cantanti che parteciperanno al concerto in onda questa sera su Raiuno promuoveranno le iniziative benefiche per sostenere iniziative promosse in Africa. La campagna di raccolta fondi è sostenuta da Rai per il Sociale, a supporto dei progetti di “Una Voce Per Padre Pio Onlus” e, per donare, è sufficiente inviare un sms solidale al numero 45531.

Mara Venier, nei panni di padrona di casa, accoglierà non solo i vari ospiti musicali, ma anche le testimonianza di chi, ogni giorno, è impegnato in operazioni di beneficienza per alleviare le sofferenze di persone che vivono in zone difficili nel mondo.

I cantanti in scaletta del concerto di Una Voce per Padre Pio 2024

Dai big della musica italiani agli artisti più giovani che stanno ottenendo importanti riconoscimenti nel corso degli ultimi mesi nella scaletta del concerto di Una Voce per Padre Pio 2024. Sul palco di Una Voce per Padre Pio 2024, accompagnati dall’Orchestra “Suoni del Sud” diretta dal maestro Alterisio Paoletti, si esibiranno i seguenti artisti: Al Bano, Rita Pavone, Fausto Leali, Orietta Berti, Maninni, Ermal Meta, Jasmine Carrisi, Raf, Mario Biondi e Vinicio Marchioni.

Tutti gli artisti, oltre a regalare il proprio talento al pubblico presenza in Piazza Santissima Annunziata di Pietralcina, racconteranno anche le proprie esperienze con associazioni benefiche svelando anche un lato inedito che, in alcuni casi, il pubblico non conosce.

Come vedere in diretta streaming Una Voce per Padre Pio 2024

Una Voce per Padre Pio 2024 può essere seguito in diretta televisiva su Raiuno, a partire dalle 21.25, al termine del nuovo appuntamento con Techetechetè. Il concerto di beneficienza condotto da Mara Venier, inoltre, può essere seguito anche in diretta streaming su Raiplay, disponibile come sito o applicazione, Con Raiplay, inoltre, il concerto può essere visto anche in un momento successivo rispetto alla messa in onda televisiva.

