Undercover angel – Un angelo dal cielo/ Su Canale 5 il film di Steven Monroe

La commedia sentimentale Undercover angel – Un angelo dal cielo va in onda oggi 12 luglio su Canale 5 dalle ore 16,45. Regista di Undercover angel – Un angelo dal cielo è il cineasta e sceneggiatore Steven Monroe, cresciuto nell’ambiente anche horror e proprio un film di grande tensione sovrannaturale, I Spit on Your Grave, lo proietta nelle produzioni americane di caratura internazionale dopo una serie di film più o meno anonimi. Nel 2006 Sasquatch Mountain, in seguito pellicole come Jabberwock cinque anni dopo e Complacent sei anni dopo I spit on your grave, lo innalzano a regista per le generazioni ‘teen’ dell’horror, anche se scoprirà in seguito la sua propensione per un genere più introspettivo, dedicato sempre alle giovani generazioni, sul limite dello ‘young adult movie’. Arriva allora il successo pieno con I 12 disastri di Natale (The 12 Disasters of Christmas), nel 2012, prova generale alla pellicola Undercover angel – Un angelo dal cielo. Nel cast incontriamo una giovanissima promessa del cinema delle nuove generazioni di attrici stelle-strisce, la bella canadese Katharine Isabelle, classe 1981. Recita in pellicole come Legami di famiglia con Gleen Close e James Wood, inizia quindi una carriera dove trova posto anche il cinema horror con la pellicola Generazione perfetta (Disturbing Behaviour), in seguito il successo sarà in Another Cinderella Story al fianco di Selena Gomez. Nel cast di Undercover angel – Un angelo dal cielo incontriamo anche Shawn Roberts, attore canadese amato dalle adolescenti, attore con buone qualità dimostrate in film come X Men, Wyatt Earp – La leggenda (Wyatt Earp’s Revenge) o nella saga Resident Evil dove interpreta il ruolo di Albert Wesker.

Undercover angel – Un angelo dal cielo, la trama del film

Robin Bladen e la figlia Sophie si trasferiscono in un piccolo e anonimo centro dell’America lontana dal grande sogno. La casa che la donna acquista per se e la figlia è fatiscente ma si può ricominciare una nuova vita proprio in quel posto in seguito ad un divorzio burrascoso dal marito. Sophie non è affatto felice della scelta radicale della madre, una scelta che le pregiudica le amicizie precedenti, la proietta in una dimensione che non accetta, la pone di fronte a problemi con la madre che in realtà sperava di coinvolgere in questo nuovo sogno anche la figlia. Una scelta non facile ma consapevole. Robin si trova così al centro delle ristrutturazioni radicali della casa, attraversa momenti difficili e le servirebbe un angelo custode accanto a lei per aiutarla a superare il momento. Dal cielo l’angelo arriverà, biondo, gentile, carino e premuroso con la coppia madre e figlia ora più forti dentro perché al sicuro e custodite da una creatura meravigliosa. Il resto è tutto da scoprire…

© RIPRODUZIONE RISERVATA