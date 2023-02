Unicredit messaggio ai clienti: oggi-domani possibili disagi/ Quali servizi a rischio

Problemi all’orizzonte per i clienti di Unicredit. Nelle ultime ore stanno ricevendo un messaggio con il quale l’istituto di credito li mette in guardia dai disagi previsti nella giornata di oggi e che si protrarranno fino alla giornata di domani. In particolare, i problemi sono previsti dalle ore 22 di oggi, sabato 18 febbraio 2023, alle ore 8 di domani, domenica 19 febbraio 2023. In questo lasso di tempo le carte di credito, ma solo per le operazioni e-commerce, le carte di debito e quelle prepagate, se presenti nei wallet digitali, oltre che i servizi di online banking (internet e mobile) e MyBank «potrebbero non essere operativi per programmati interventi manutentivi», recita – come riportato da L’Adige – il messaggio inviato dalla banca.

Unicredit si scusa per il disagio arrecato ai suoi clienti, precisando dunque i possibili problemi e quali operazioni potrebbero essere impossibili da portare a termine per i clienti Unicredit. «Sì. Confermiamo che si tratta di interventi manutentivi programmati, come specificato anche nella messaggistica disponibile in App UniCredit e su banca via internet», scrive anche su Twitter l’istituto.

MESSAGGIO UNICREDIT: COSA SUCCEDE A CONTI E CARTE

Il messaggio è stato pubblicato da Unicredit anche sul suo sito ufficiale, attraverso una nota di servizio per i suoi clienti, per informarli di un disservizio che ha già suscitato qualche preoccupazione. Infatti, in molti si sono chiesti quali saranno le conseguenze per i loro conti correnti, ma non c’è nulla da temere, perché alcuni servizi non saranno disponibili a causa di una manutenzione programmata. Una sospensione temporanea dei servizi online e dell’operatività delle carte per la quale i clienti dell’istituto di credito avranno difficoltà ad usare le loro carte e ad accedere ai servizi online della banca. Ad esempio, potrebbe essere difficile consultare il proprio conto corrente, fare acquisti e pagamenti online sui siti di e-commerce, usare carte prepagate e di debito, eseguire operazioni bancarie. Per eventuali aggiornamenti relativi a questa comunicazione da parte di Unicredit, il suggerimento è di consultare il sito ufficiale della banca o di contattarne il servizio clienti.

