Università migliori al mondo, 3 italiane tra le top 150/ In Italia la prima è il Politecnico di Milano

Qual è l’università migliore del mondo e quale quella dell’Italia? A dircelo è il QS World University Rankings 2025 che ha stilato un elenco di 1.500 università di 106 diversi Paesi. La migliore università del mondo è il Massachusetts Institute of Technology, che occupa il primo posto da ormai ben 13 anni: secondo posto per l’Imperial College London mentre al terzo c’è l’Università di Oxford, seguita dalla poco distante Harvard. L’indagine è stata condotta come ogni anno dal QS World University Rankings 2025 e considera occupabilità post laurea e sostenibilità dell’ateneo.

Soluzioni Test di Medicina e Veterinaria 2024/ "Quesiti facili? Punteggio minimo più alto": attesa risultati

La prima università in classifica italiana è il Politecnico di Milano, che si ferma al primo posto tra gli atenei made in Italy: migliora però la sua posizione salendo di ben dodici, fino al 111° posto. Sale di due posizioni La Sapienza che occupa ora il 132° posto, seguita da quella di Bologna al 133°. Tra le prime 150 al mondo, solamente tre sono italiane e sono appunto quelle di Milano, Roma e Bologna. L’indagine ha però preso in esame 42 università italiane: quindici di queste hanno ottenuto un punteggio migliore rispetto agli anni passati, mentre nove sono rimaste alla stessa posizione e diciotto sono invece scese. L’università Vita-Salute San Raffaele ha ottenuto un buon avanzamento e ora figura tra le prime 400 al mondo: anche Tor Vergata è salita di quasi 100 posti.

Test Medicina 2024, oggi prima sessione: nuovo metodo d'esame/ Domande, quando arrivano soluzioni e risultati

Università italiane in crescita nel ranking mondiale

Tra le università italiane migliori al mondo c’è anche la Cattolica del Sacro Cuore che è salita di 63 posizioni ed è ora tra le prime 450: pesa nel giudizio positivo la considerazione dei datori di lavoro, la qualità della ricerca e le collaborazioni scientifiche internazionali. In crescita anche l’Università di Pavia grazie alla sua reputazione nel mondo del lavoro, mentre il Politecnico di Torino è tra le migliori 250 al mondo. La classifica ha preso poi in considerazione anche i singoli ambiti: l’università di Bologna, ad esempio, è 69esima per reputazione accademica mentre per reputazione del datore di lavoro il Politecnico di Milano si posizione 82esimo.

IMAM IN UNIVERSITÀ A TORINO/ Se i giovani rinunciano alla ragione per diventare i "rinoceronti" di Ionesco

Altri risultati positivi sono arrivati anche in considerazione di altri fattori come la rete di ricerca internazionale: la Sapienza di Roma, ad esempio, si è classificata 41esima in questa specifica classifica. Bologna è invece 108a per sostenibilità. A livello globale, invece, i risultati migliori sono arrivati nel Regno Unito, dove si trovano tre delle prime cinque università al mondo secondo l’indagine. In crescita l’India, il Pakistan e la Turchia, con i loro atenei che hanno scalato la classifica.











© RIPRODUZIONE RISERVATA