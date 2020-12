Universitaly, pubblicate graduatorie specializzazioni mediche/ Il cronoprogramma MUR

Il Ministero dell’università e della ricerca ha pubblicato le graduatorie e un decreto con il nuovo cronoprogramma per le scuole di specializzazione medica. Oggi, martedì 22 dicembre 2020, scatta l’assegnazione dei candidati alle tipologie e sedi di scuole di specializzazione, poi ogni candidato deve iscriversi alla scuola a cui è stato assegnato. A pena di decadenza, ha tempo fino a martedì 30 dicembre 2020. Invece l’università, tramite Universitaly, comunica al CINECA le iscrizioni da oggi fino a giovedì 7 gennaio 2021. Il CINECA, a sua volta, procede lunedì 11 gennaio 2021 alla pubblicazione degli esiti delle immatricolazioni sempre su Universitaly.

Il giorno successivo si apre la sessione straordinaria di recupero dei posti, quindi dal terzo giorno lavorativo successivo a quello in cui le università comunicano al CINECA i risultati definitivi delle immatricolazioni. Sono essenzialmente tre le fasi della procedura della sessione straordinaria. Dalle 12 del giorno in cui comincia la sessione alle 10 del giorno lavorativo successivo il candidato deve scegliere i posti in ordine di preferenza. Alle ore 13 del giorno di chiusura sono pubblicati i risultati delle assegnazioni dei posti in riassegnazione.

UNIVERSITALY, SPECIALIZZAZIONI MEDICHE: CRONOPROGRAMMA

Il candidato deve poi procedere con l’immatricolazione entro le ore 13 del secondo giorno lavorativo successivo alla pubblicazione delle assegnazioni. Ciò comporta che il posto su cui si era immatricolato il candidato si libera definitivamente e automaticamente. L’università poi tramite Universitaly comunica al CINECA le iscrizioni entro le 18 dello stesso giorno di chiusura delle immatricolazioni. Poi partono eventuali fasi di riassegnazione dei posti. Per ogni fase di riassegnazione sulla pagina personale del candidato su Universitaly viene indicata la data di avvio dell’ulteriore fase che avrà luogo se restano ancora posti da riassegnare. Come riportato da Quotidiano Sanità, è fissata a martedì 26 gennaio 2021 la data di avvio delle attività didattiche per i medici immatricolati nell’anno scolastico 2019/2020. Infine, si precisa che la pubblicazione del decreto è stata comunicata alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana tramite avviso.



