GRADUATORIA TEST MEDICINA 2020/ Universitaly, oggi i risultati: Miur verso i punteggi

Graduatoria Test Medicina 2020: sarà questa la formula che migliaia di studenti da Nord a Sud digiteranno su Google nella giornata di oggi, martedì 29 settembre, per scoprire i risultati della prova nazionale tenutasi lo scorso 3 settembre. Il grande giorno è ormai arrivato e le matricole attendono di sapere se sarà loro consentito di entrare in una delle sedi che hanno indicato come preferenze su Universitaly. Bisogna precisare che quella che esce oggi è la graduatoria nominativa nazionale. E’ stata infatti già resa nota la graduatoria anonima sulla base della quale gli esperti hanno individuato il punteggio minimo per entrare a medicina a quota 39,9. Un dato che aveva già fatto ipotizzare a migliaia di futuri camici bianchi la loro situazione, gettando nello sconforto alcuni e mandando in visibilio altri. La prova del nove, però, arriverà soltanto oggi con la pubblicazione della graduatoria.

GRADUATORIA TEST MEDICINA 2020: OGGI I RISULTATI

Lo scorso anno il Miur ha pubblicato la graduatoria del Test di Medicina alle 8 di mattina: oggi, martedì 29 settembre, le cose sembrano andare in maniera diversa e l’attesa si fa a dir poco snervante. Da sottolineare un aspetto importante per la lettura della graduatoria: accanto al nome degli studenti e al loro punteggio saranno infatti riportate le diciture “Assegnato” o “Prenotato”. Alla prima categoria, la più ambita, appartengono gli studenti che hanno ottenuto il posto indicato nella sede universitaria prescelta; alla seconda invece coloro che hanno sì ottenuto un posto a Medicina, ma non nell’ateneo indicato su Universitaly. Questi hanno dinanzi a loro una doppia possibilità: scegliere di immatricolarsi comunque nell’università a loro associata, oppure confermare il proprio interesse a restare in graduatoria e attendere gli scorrimenti: il primo verrà pubblicato il 7 ottobre.



