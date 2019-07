Uno sceriffo extraterrestre… poco extra e molto terrestre/ Su Nove in onda il film

Uno sceriffo extraterrestre… poco extra e molto terrestre va in onda oggi, 1 luglio dalle ore 21:10 andrà in onda sul canale Nove il film . Ecco tutte le curiosità e le informazioni sul film. Si tratta di film datato 1979. Protagonista di questa commedia di fantascienza è l’indimenticabile Bud Spencer, accompagnato dal giovane attore Cary Guffey, all’epoca molto famoso per aver recitato nel film Incontri Ravvicinati del Terzo Tipo. La regia del film fu affidata a Michele Lupo mentre la sceneggiatura venne curata da Marcello Fondato e Francesco Scardamaglia. Le musiche sono state realizzate da Guido e Maruizio De Angelis. Dei comparti tecnici, vale a dire montaggio e fotografia se ne sono occupati rispettivamente Eugenio Alabiso e Franco Di Giacomo.

Uno sceriffo extraterrestre… poco extra e molto terrestre, Trama del film

Ora siamo giunti al momento di presentarvi la trama di Uno sceriffo extraterrestre… poco extra e molto terrestre. In una piccola cittadina della Georgia chiamata Newnan, negli Stati Uniti d’America, c’è un robusto sceriffo di nome Scott Hall. Quest’uomo dall’incredibile muscolatura fisica è uno scettico e non crede molto ai dischi volanti. Secondo lui infatti, gli alieni non esistono e non cambia idea neanche quando la popolazione locale sembra assistere a numerosi oggetti volanti nel cielo che non vengono identificati con chiarezza. Un giorno, improvvisamente, lo sceriffo trova un bambino smarrito che sembra sbucare fuori dal nulla. Quando chiede al bambino come si chiama, quest’ultimo risponde con l’appellativo di H7-25. Inoltre, il piccolo afferma con assoluta certezza di provenire dallo spazio. Scott Hall si rifiuta di credere al bambino e vuole cercare a tutti i costi di trovare la sua famiglia e riportarlo a casa. Tuttavia, il ragazzo dimostra di avere dei poteri incredibili che non fanno parte del mondo degli umani e Scott è costretto a credere alle parole del piccolo disperso. A quel punto, un comandante dei militari nota i poteri del piccolo e vorrebbe far di tutto per impossessarsene, arrivando addirittura a rapire H7-25. Lo sceriffo Scott Hall allora, si farà strada a suon di scazzottate per recuperare il suo piccolo amico e riportarlo sull’astronave del padre in qualsiasi modo possibile.

