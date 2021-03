“Uno su mille” perché è la canzone segreta di Veronica Pivetti/ “È affine a lei”

“La canzone segreta della mia amata Veronica è ‘Uno su mille‘.” Ad annunciarlo in un filmato che anticipa l’arrivo sul palco di Veronica Pivetti è Paolo Conticini, collega e amico dell’attrice tra i protagonisti della prima puntata di Canzone Segreta su Rai 1. Conticini continua spiegando il perché di questa scelta: “Innanzitutto perché le piace tantissimo Gianni Morandi – chiarisce, ma non è tutto – e poi credo sia molto affine a tutto ciò che fa. In questo mestiere si cade tante volte, ci si rialza e dobbiamo contare ognuno su noi stessi, quindi credo sia proprio il testo giusto per Veronica.” In conclusione, Conticini racconta un aneddoto che svela com’è nata la loro splendida amicizia che continua a gonfie vele dopo anni: “Appena ci siamo incontrati con Veronica io dovevo sostenere un provino perché dovevano scegliere un commissario di polizia. Ci siamo guardati, ci siamo fatti una risata e da lì ci siamo accorti che c’era tra noi una bella alchimia che, infatti, si è dimostrata in tutti questi anni.”





