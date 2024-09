Uomini e Donne 2024/2025, quando torna in onda la nuova stagione: slitta l’inizio

L’estate è finita e la televisione si riaccende con il ritorno in onda dei programmi più seguiti e amati e tra che questi ultimi c’è sicuramente il longevo dating show di Maria De Filippi. La nuova edizione di Uomini e Donne comincia lunedì 16 settembre 2024, le indiscrezioni dei giorni scorsi hanno trovato conferma nei siti e blog specializzati, come Lorenzo Pugnaloni, che segnano questa data d’inizio. Il ritorno in onda inizialmente previsto per lunedì 9 settembre è slittato di una settimana mentre la trasmissione, come sempre, andrà in onda dalle 14.45 dal lunedì al venerdì su Canale5.

Le registrazioni hanno già preso il via e dunque è possibile svelare delle anticipazioni su Uomini e Donne 2024/2024. Innanzitutto sappiamo chi sono i nuovi tronisti. Nella prima registrazioni sono stati annunciati Michele Longobardi, ex corteggiatore di Manuela Carriero, Francesca Sorrentino, ex volto di Temptation Island che ha deciso di mettersi in gioco in amore dopo la fine della sua relazione con Manuel Maura. E poi ancora sul Trono Classico siederà Alessio Pecorelli, 31enne di origine romana proveniente dal mondo della ristorazione che ha una passione per la boxe. Mercoledì scorso, invece, è stata annunciata la quarta tronista Martina De Ioannon, anche lei ex volto di Temptation Island che è alla ricerca dell’amore dopo la fine della relazione con il fidanzato Raul Dumitras e la fine del flirt con il single Carlo Marini.

Anticipazioni Uomini e Donne 2024: tutto quello che vedremo nelle prime puntate

Dalle anticipazioni su Uomini e Donne 2024 si scopre anche cosa succederà nel parterre del Trono Over. Innanzitutto in studio ci saranno due coppie nate nella scorsa edizione: Alessandro Rausa e Maria Teresa Paniccia hanno confermato che tra di loro procede tutto a gonfie vele, nonostante qualche piccolo bisticcio. Dall’altro pure Alessandro Vicinanza e Roberta Di Padua si sono detti contenti di come sta procedendo la loro conoscenza. E poi ancora ci sarà il ritorno nel parterre di Gemma Galgani. La dama torinese questa estate è stata al centro del gossip per un presunto flirt con Pietro Dal Pozzo e invece tornerà nuovamente in trasmissione. Prima deciderà di approfondire la conoscenza col 61enne Valerio, poi a causa del mancato riscontro fisico si avvicinerà ad un altro cavaliere: Raffaele.

Nel parterre tornerà anche Aurora Tropea, corteggiata dal 49enne Carmine, Jessica Pittari, Barbara De Santi, Marcello Messina e Mario Verona. Inoltre, Cristina Tenuta svelerà a Maria De Filippi di avere sentito per qualche tempo Mario Cusitore, ma poi ha preferito non proseguire poiché pensava ancora a Ida. Non ci sarà il tanto atteso confronto tra Ida Platano e Mario Cusitore e sempre per quando riguarda l’ex tronista quest’anno non sarà nel parterre. Maria De Filippi le ha proposto di restare ma Ida Platano ha scelto di no per prendersi del tempo per se. Nel frattempo tra i nuovi corteggiatori spiccano l’ex di Antonella Fiordelisi, Gianluca Benincasa e l’ex corteggiatore Simone Florian.