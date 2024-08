Uomini e Donne, ecco quando iniziano le registrazioni della nuova stagione

La partenza della nuova edizione di Uomini e Donne è ormai alle porte. A settembre riparte il dating show di Maria De Filippi su Canale 5 che, come sempre, non è in diretta ma registrato. Oggi conosciamo la data della prima registrazione, alla quale manca poco più di una settimana: il 28 agosto 2024, nello studio di Cinecittà, dame e cavalieri tornano, infatti, per riprendere il loro posto. Ma non è tutto, perché nel corso della puntata verranno anche annunciati i nuovi tronisti di Uomini e Donne.

Tante le speculazioni sui nomi che a settembre siederanno sul trono e che verranno presentati tra pochi giorni. Un nome, però, predomina su tutti soprattutto dopo quanto accaduto nelle ultime settimane: quello di Mirko Brunetti. Da quando Perla Vatiero ha annunciato la fine della loro storia, molti hanno iniziato a pensare alla possibilità che Mirko sia il prossimo tronista. Ma è davvero possibile?

Chi saranno i nuovi tronisti di Uomini e Donne?

Al momento non trapelano i nomi dei tronisti di Uomini e Donne, dunque è impossibile dare certezza. Ciò che sappiamo è quanto gli esperti di gossip fanno trapelare sui social. In particolare, Deianira Marzano e Amedeo Venza hanno annunciato che ci sarà “una sorpresona” sul trono di Uomini e Donne a settembre, e che i nomi arriveranno soltanto nel corso della registrazione del 28 agosto. Parole che, tuttavia, fanno intendere che uno o più nomi che vedremo sul trono sono di volti già conosciuti dal pubblico. Non è da escludere che ritroveremo dei nomi conosciuti durante l’ultima edizione di Temptation Island, magari una delle fidanzate che hanno finito il percorso da single.