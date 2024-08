Riavvicinamento in atto tra Perla Vatiero e Mirko Brunetti?

Solo pochi giorni fa, Perla Vatiero annunciava la fine della sua lunga storia d’amore con Mirko Brunetti, scatenando il panico nei fan della coppia. Tante le supposizioni sul perché i due siano giunti a questo triste epilogo, che hanno portato ad una lunga serie di accuse contro Perla e il suo staff. Accuse che hanno portato la Vatiero a rispondere con durezza e a decidere di allontanarsi dai social per un po’.

Quando però tutto sembrava perso in modo definitivo per la coppia, arriva un’indiscrezione che potrebbe dare nuova speranza ai fan. Secondo ultime indiscrezioni, non solo Mirko e Perla si starebbero ancora sentendo, ma si sarebbero anche rivisti.

Perla Vatiero e Mirko Brunetti “torneranno insieme”: lo scoop bomba

A lanciare l’indiscrezione è stata Deianira Marzano, che da quasi per centro che Mirko Brunetti e Perla Vatiero torneranno presto insieme. Questo quanto fa sapere l’esperta di gossip: “Come vi avevo preannunciato dalla partenza a oggi non hanno mai smesso di scriversi è stato un tamtam di botta e risposta, cercare di chiarirsi e lei è arrabbiata con lui. Dopo aver staccato la spina qualche giorno ieri si sono rivisti e sicuramente ma non subito torneranno insieme, vi dissi che la storia non era chiusa e così è”, si legge. Stando a quanto rivelato, il riavvicinamento tra Mirko e Perla è attualmente in atto, è chiaro che l’indiscrezione va presa con le pinze, visto che nessuno dei due si è espresso su come si sta evolvendo la loro relazione. Non resta che attendere i prossimi aggiornamenti sulla coppia.

