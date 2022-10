Uomini e donne, Alessandro Vicinanza si dichiara ad Ida Platano/ Roberta attacca!

Uomini e donne, Alessandro Vicinanza si scopre innamorato di Ida Platano: che succede con Roberta Di Padua?

Uomini e donne diventa luogo e motivo di un intreccio infuocato al trono over con protagoniste Ida Platano e Roberta Di Padua, che si palesano nuovamente rivali in amore, per un cavaliere, Alessandro Vicinanza. L’occasione é la nuova registrazione di Uomini e donne tenutasi il 1° ottobre e le cui anticipazioni sono riportate da Lorenzo Pugnaloni per Uomini e donne classico e over, dove emerge che Ida Platano é tornata ad uscire in esterna con Alessandro Vicinanza: i due ex sono usciti a cena, dove lui si dichiara innamorato della dama, ma lei non ricambia lo stesso sentimento. A questo punto interviene in studio Roberta Di Padua, la quale dopo essersi recentemente scambiata un bacio in esterna con lui, si dichiara spiazzata dal cavaliere, per aver creduto all’interesse che lui diceva di nutrire nei suoi riguardi. Un intervento volto a tacciare Alessandro Vicinanza di incoerenza e non veridicità al dating-show, oppure vuole essere un tentativo della dama dalla fulva chioma di mostrarsi vicina a lui e quindi volitiva di un riavvicinamento al cavaliere?

Mentre sembrano non esserci novità per Roberta Di Padua dal punto di vista sentimentale, Ida Platano invece sembra essere la dama con all’attivo più interazioni con i cavalieri partecipanti al trono over di Uomini e donne. Oltre ad Alessandro Vicinanza, Riccardo Guarnieri sembra non voler rinunciare del tutto a lei, tanto da ammettere che la bresciana continui a piacergli dal punto di vista fisico anche se restano irrisolte le incomprensioni dell’ormai ex coppia. Lui, nel corso dell’estate 2022, ha provato ad avere un riavvicinamento con lei, per poi scoprirsi bloccato da Ida ovunque, via WhatsApp e social, riuscendo per ad avere una chiamata con Ida da Sconosciuto, rivelatasi però inconcludente per l’ex coppia. Ma non é tutto. Perché per la bresciana si é appena avviata la conoscenza con Claudio, personal trainer 38enne originario di Napoli, che é l’ultima new entry tra i cavalieri al trono over di Uomini e donne.

