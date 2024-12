Uomini e Donne, arriva la replica di Alessio Pecorelli a Sonia Lorenzini: “Frase esatta è diversa”

Come un fulmine a cielo sereno ieri Sonia Lorenzini si è duramente sfogata contro Alessio Pecorelli, ex tronista di Uomini e Donne. I due hanno avuto un breve flirt, una frequentazione che non è finita nel migliore dei modi stando alle reciproche accuse. Sonia ha accusato Alessio di essere verbalmente violento e non solo di averla insultata ma persino di essere arrivato a minacciarla dicendo che l’avrebbe ‘presa a cal*i in culo’ e che per colpa sua è stata etichettata come ‘sgualdrina’ sui social. Adesso è arrivata la replica di Alessio Pecorelli con una storia su Instagram.

Alessio Pecorelli ha risposto a tono a Sonia Lorenzini. “Ho deciso di prendere le distanze da questa persona perché per il mio carattere non va bene. Ha insultato me e i miei collaboratori, portando all’esasperazione anche loro.” ha premesso l’ex tronista di Uomini e Donne che poi ha chiarito la sua versione sulle frasi incriminate: “Non sono una persona che sparisce, ma ragazzi chi di voi sta con il cellulare in mano durante cene importanti di lavoro? Ho letto che sono stato accusato di averle detto che l’avrei presa a calci. Ma veramente? La frase esatta era ‘’Saresti da prendere a calci per avere mandato a fan*** mia madre senza nemmeno conoscerla’”.

Alessio Pecorelli contro Sonia Lorenzini: “Fino a 15 giorni fa non sapevo chi fosse”

Sempre con una IS, Alessio Pecorelli ha concluso la sua replica di fuoco a Sonia Lorenzini incalzandola: “Vi presentate come donne deboli e poi create caos e discussioni ovunque. La fama che la precede non la conosco, Fino a 15 giorni fa nemmeno sapevo chi fosse. […] Dieci ore prima della pubblicazione della sua IS mi invitava a degli eventi. Se mi descrive in questo modo, perché continuare a scrivermi? In un momento storico come questo, mentre ascoltiamo le storie di donne maltrattate e uccise, fate passare il messaggio sbagliato. Pesate bene le parole.” Le versioni dei due ex volti di Uomini e Donne sono diametralmente opposte e forse la ragione starà da entrambe le parti. Arriverà una nuova replica di Sonia Lorenzini?