Uomini e Donne anticipato/ In onda dal 7 settembre, DayDreamer passa in prima serata!

Mancano pochi giorni all’inizio della nuova stagione televisiva. Lo studio di Uomini e Donne, del tutto rinnovato, ha già aperto le sue porte il 27 agosto per dare spazio alla prima registrazione dell’anno, che ha palesato tutte le novità di questa edizione in arrivo. Una buona notizia per i fan del dating show condotto da Maria De Filippi è arrivata proprio nelle ultime ore. Uomini e Donne avrebbe dovuto avere inizio il 14 settembre, alla solita ora su Canale 5, ma Mediaset ha deciso di anticipare la messa in onda di ben una settimana. Ciò vuol dire che Uomini e Donne avrà inizio il 7 settembre. Se il dating show torna in onda prima, quale sarà la collocazione di Daydreamer – Le ali del sogno, la soap turca andata in onda per tutta l’estate al suo posto?

DauDreamer in onda in prima serata: tutti i dettagli!

Stando a quanto annuncia Dagospia, la soap con Can Yaman andrà in onda in prima serata. Canale 5 infatti è pronta a testarla in prime time lunedì 7 settembre, poi andrà in onda il sabato prima di Verissimo (il primo sabato di messa in onda è il 5 settembre!). Una vera e propria rivoluzione, dunque, dovuta anche agli ottimi ascolti registrati dal prodotto turco. Marca dunque poco più di una settimana al ritorno di Uomini e Donne che quest’anno sperimenta la ‘formula combinata’, mettendo trono Classico e Trono Over insieme e non più divisi in puntate diverse. Non mancherà Gemma Galgani con i suoi flirt e le liti con Tina Cipollari, tornata nel ruolo di opinionista accanto all’altro confermatissimo Gianni Sperti.



