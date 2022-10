Uomini e Donne, anticipazioni 11 ottobre/ Nuovi scontri tra Pinuccia e Tina

Anticipazioni Uomini e Donne 11 ottobre: cosa accadrà?

Oggi, martedì 12 ottobre, alle 14.45 su Canale 5andrà in onda un nuovo appuntamento con Uomini e Donne, lo storico dating show condotto da Maria De Filippi. Nella puntata odierna i riflettori su chi saranno puntati? Ieri ci sono state ancora scintille tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri. Durante l’ultimo ballo, il cavaliere ha chiesto alla dama di uscire con lui a cena. Ida ha temporeggiato e poi ha rifiutato l’invito: “Ho capito che la nostra storia è finita. La mia posizione l’ho presa”. Ieri, inoltre, abbiamo assistito al ritorno in studio di Isabella Ricci e Fabio Mantovani, che si sono sposati lo scorso maggio dopo essersi conosciuti a Uomini e Donne. La ex dama non ha perso l’occasione per scambiare qualche battuta al velena con la sua ex rivale Gemma Galgani. Scopriamo le anticipazioni della puntata di oggi, martedì 11 ottobre, di Uomini e Donne

Uomini e donne, ex di Angela Nasti torna/ Corteggia Lavinia Mauro: mira al trono?

Uomini e Donne: esterne e liti in studio

Secondo le anticipazioni circolate dopo le registrazioni di Uomini e Donne, i tronista continuano a conoscere il loro corteggiatori. Federico D. è uscito con Noemi, mentre Federico N. con Alice, con cui c’è stato il primo bacio. Lavinia è uscita con Francesco e anche per loro è scattato il bacio. Federica ha fatto la sua prima esterna con Federico, che ha avuto da ridere sul corteggiatore Giuseppe. Infine, dopo l’ennesimo avvicinamento di Riccardo Guarnieri verso Federica, Maria De Filippi ha messo alle strette il cavaliere: o smette di “importunarla” o decide di corteggiarla lasciando, però, il trono over. Per quanto riguarda i protagonisti del trono over, Gemma Galgani sta uscendo con Roberto, mentre Ida – dopo aver chiuso con Riccardo e Alessandro – sta conoscendo Claudio. Accesa lite tra Pinuccia e Tina, con tanto di intervento di Maria De Filippi.

LEGGI ANCHE:

Monica e Noemi, lite a Uomini e Donne per Federico Dainese/ "Tet*e al vento e..."Gemma Galgani, lite con Isabella Ricci a Uomini e Donne/ "I siti di incontri..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA