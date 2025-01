Anticipazioni Uomini e Donne oggi 13 gennaio 2025: dove eravamo rimasti? Gemma Galgani e gli altri protagonisti

Eccoci con le anticipazioni di Uomini e Donne per la puntata di oggi 13 gennaio 2025. Dove eravamo rimasti? Nella scorsa puntata di venerdì abbiamo visto un confronto tra Claudia e Diego, i quali non hanno trovato nessun punto d’incontro dopo le continue diatribe degli ultimi tempi. Ed è così che Claudia è rimasta sola e Diego è tornato al suo posto deluso dal suo comportamento.

Altro confronto poi tra Gemma Galgani e Fabio, corteggiatore che aveva deciso di chiudere con lei dopo le continue incomprensioni. Si scopre che Fabio era uscito con un’altra dama di nome Linda ma che fra di loro non è scattata la scintilla.

I fan di Uomini e Donne continuano a capire ben poco del cavaliere, ritenendolo un uomo misterioso che nasconde qualcosa. Sarà davvero così? Continua a gonfie vele il trono di Martina De Ioannon, la quale è prossima alla scelta fra Ciro e Gianmarco. Durante l’ultima puntata la tronista e il corteggiatore campano hanno avuto un confronto, dato che lui si è sentito deluso dal suo comportamento e ha preteso di sapere un motivo per stare lì dentro.

Uomini e Donne, anticipazioni lunedì 13 gennaio 2025: la cacciata di Michele Longobardi e la reazione delle corteggiatrici

Secondo le anticipazioni di Uomini e Donne per oggi lunedì 13 gennaio 2025, sarà una puntata dedicata a Michele Longobardi. Brutto periodo – e brutta figura – per il ragazzo che ha deluso la redazione e Maria De Filippi. Inizialmente, c’è da dire che dopo l’uscita della storia sul profilo fake di Instagram, la conduttrice ha reagito anche fin troppo bene, perdonando il fattaccio e ritenendolo un gesto piuttosto stupido ma che non vedendo coinvolte persone fuori dal programma non ha rappresentato qualcosa di grave. Peccato che invece, qualcuno fuori dal programma era coinvolto eccome!

Guai seri per Michele Longobardi: il tronista napoletano si è fregato con le sue stesse mani. Dopo aver creato un profilo fake dove contattava le corteggiatrici senza che la redazione lo sapesse, spunterà una segnalazione che vedremo in puntata oggi 13 gennaio 2025. Si tratta di una persona che avrebbe visto Michele Longobardi insieme ad un’altra ragazza proprio durante il trono a Uomini e Donne. Secondo i rumor – non ancora confermati dai due – si tratterebbe di Alessandra Somensi, ex corteggiatrice di Uomini e Donne. Pare che i due si stessero frequentando negli ultimi mesi con una presa in giro grande come una casa nei confronti di Amal, Veronica e Mary. Come reagiranno le tre ragazze a questa notizia? Lo scopriremo oggi in puntata!

Uomini e Donne, dove vedere la puntata di lunedì 13 gennaio 2025 – diretta e streaming

Per vedere la reazione delle corteggiatrici dopo aver scoperto il “tradimento” di Michele Longobardi a Uomini e Donne, basta collegarsi su Canale 5 a partire dalle ore 14.45. Il programma di Maria De Filippi termina alle 16, appena prima di Amici. Per seguirlo in streaming o on demand è stata invece messa a disposizione la piattaforma Mediaset Infinity dove è possibile rivedere ogni puntata.