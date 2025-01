Non è certo la prima volta che uno ‘scandalo’ si abbatte su Uomini e Donne, complici spesso tronisti e troniste, corteggiatori e corteggiatrici rei di non rispettare il regolamento o di fare una sorta di doppio gioco. Da più giorni, per via delle anticipazioni trapelate anzitempo, si parla del Michele Longobardi ‘gate’: l’ormai ex tronista è stato infatti cacciato dal dating show di Canale 5 dopo l’emergere di chat segrete, account fake sui social e circostanze parallele alla trasmissione che chiaramente vanno in contrasto con la natura stessa del percorso.

Uomini e Donne, Brando Ephrikian e Raffaella Scuotto confermano il ritorno/ La romantica dedica: "Ancora tu"

Dopo quanto visto in puntata, il Michele Longobardi ‘gate’ a Uomini e Donne – come riporta Leggo – è stato ampliato da un approfondimento aggiuntivo pubblicato dalla pagina WittyTv volto a dare ulteriori delucidazioni rispetto a quanto accaduto allo scuro degli autori del programma e dunque contro il regolamento. Protagonista ancora una delle corteggiatrici, Mary, colei che di fatto ha fatto crollare la maschera dell’ormai ex tronista.

Uomini e Donne, Mary rompe il silenzio dopo la puntata/ "Perché ho deciso di dire la verità su Michele"

Uomini e Donne, le parole a caldo della corteggiatrice Mary: “Mi prendo le mie responsabilità…”

“Michele mi ha scritto più volte con un contatto falso; quando è iniziato il percorso controllo chi mi visualizza le storie su Instagram e vidi che c’era sempre questo contatto falso che mi guardava le storie”. Inizia così la giovane corteggiatrice di Michele Longobardi – ex tronista di Uomini e Donne – a proposito dei motivi che l’avrebbero spinta a non rivelare fin da subito ciò che stava accadendo in parallelo e in contrasto con il regolamento del dating show di Canale 5. “Gli ho scritto più volte ma non sapevo fosse lui; a fine ottobre mi disse ‘smettila, non possiamo parlare’. Io pensai: ‘Non può essere lui, non è così stupido da farmi capire che è lui’”.

Chi sono Amal e Veronica, corteggiatrici di Uomini e Donne/ Lacrime in studio per Michele Longobardi

Mary – corteggiatrice di Michele Longobardi, tronista cacciato da Uomini e Donne – ha spiegato sempre nel video pubblicato da WittyTv come le parole del ragazzo avessero in qualche modo creato l’illusione di un reale interesse. “Mi diceva che non sapeva come fare per integrarmi nel suo percorso perchè ero una persona che non si apriva… Se non ho detto niente è perchè pensavo che lui avesse un interesse forte nei miei confronti. Mi disse che l’unico modo per conoscerci era questo e io mi prendo le mie responsabilità”. L’ex corteggiatrice ha poi aggiunto: “Non ho pensato al programma, ma ho pensato fosse una persona interessata a me”.

Michele Longobardi, i messaggi scambiati con Mary durante il percorso a Uomini e Donne

Arriviamo così alle chat segrete, tra audio e messaggi anche allusivi. Il ‘Michele Longobardi gate’ è tutto nelle conversazioni su Instagram con la corteggiatrice Mary che ha deciso dunque di smascherare in toto l’ormai ex protagonista di Uomini e Donne. “…Non mi aspettavo mi piacessi così tanto, invece mi piaci tantissimo. Quello che mi preme ora è che tu non ti senta troppo sotto pressione”, scriveva il ragazzo e ancora: “Vai a nanna e cancella la chat. Tu sei ubriaca, molto sensuale, ma non possiamo parlare”.

Come riporta Leggo – rispetto a quanto emerso con il video pubblicato da WittyTv – dalle chat segrete tra Michele Longobardi – ex tronista di Uomini e Donne – e la corteggiatrice Mary è un parlare molto ‘spinto’ a dispetto di quello che poi era il percorso osservato davanti alle telecamere. “Bellissima faccia, starebbe benissimo nel mio letto”, avrebbe scritto il ragazzo, “…Non fare screenshot e non dire nulla alle tue amiche. Se ti scelgo devi eliminare 500/6000 follower”. Questi alcuni dei messaggi che ben rappresentano le ragioni che avrebbero inevitabilmente spinto Maria De Filippi a cacciare Michele Longobardi dal trono di Uomini e Donne.