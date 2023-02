Uomini e Donne, anticipazioni 2 febbraio/ Esterne e baci per Lavinia Mauro

Uomini e Donne, anticipazioni puntata 30 gennaio: Federico in stand by?

Oggi, giovedì 2 febbraio 2023, va in onda una nuova puntata di Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi, dal lunedì al venerdì, a partire dalle 14:45, su Canale 5. Su chi si accenderanno i riflettori oggi pomeriggio? Nella puntata di ieri si è parlato a lungo del trono di Federico Nicotera. Nell’ultima esterna Carola ha fatto una sorpresa al tronista, raggiungendolo di mattina presto sul posto di lavoro. Alla fine tra i due è scattato il bacio. Alice, l’altra corteggiatrice di Federico, vedendo queste immagini ha fatto fatica a trattenere le lacrime: “Ti sta solo chiedendo un gesto che la faccia rimanere qui”, ha detto Maria De Filippi vedendo la ragazza in difficoltà. “Mi basta un abbraccio, non sentirmi sempre scartata”, ha aggiunto Alice, a cui Federico ha concesso un ballo. “Sei un po’ egoista a voler tirare avanti la cosa vedendo che entrambe stiamo così male”, è stato il commento di Carola.

Uomini e Donne: si parte con il trono di Lavinia

Stando alle anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni su Instagram, la puntata di oggi, giovedì 2 febbraio, di Uomini e Donne si aprirà con il trono di Lavinia Mauro. La tronista sembra ancora molto indecisa: sceglierà Alessio Corvino o Alessio Campoli, che ha voluto lei in trasmissione? La tronista è andata in esterna con entrambi i corteggiatori e con entrambi ci sono stati dei baci. Spazio anche ai protagonisti del trono over. Gemma Galgani, chiusa la conoscenza con Alessandro, sta frequentando Claudio. Il cavaliere, però, sempre intenzionato a chiudere il loro rapporto: colpa di Tina? L’opinionista non ha nascosto il suo interesse per Claudio. Infine oggi si potrebbe anche parlare di Riccardo Guarnieri e Gloria. I due continuano a frequentarsi: il cavaliere riuscirà a innamorarsi? Ricordiamo che è possibile rivedere la puntata di Uomini e Donne su Witty Tv e su La5 a partire dalle ore 19:50.

