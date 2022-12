Uomini e donne, anticipazioni 20 dicembre 2022/ Cristina nel mirino: c’entra Armando?

Uomini e donne, le anticipazioni TV della puntata 20 dicembre 2022: Cristina, ex fiamma di Armando Incarnato…

Prosegue l’ormai consuetudinario appuntamento TV di Uomini e donne, con la puntata datata 20 dicembre 2022, dove ci sarebbe spazio tra le novità per Cristina, ex fiamma di Armando Incarnato. Tra le novità del trono over e il trono classico di Uomini e donne, anticipate da Uomini e donne classico e over di Lorenzo Pugnaloni, al rinnovato appuntamento TV si preannuncia uno spazio dedicato alla dama over, per cui in studio presenzia un nuovo pretendente. Ben presto tra Cristina e il nuovo cavaliere si scatena un’accesa discussione, dove al trono over il cavaliere contesta alla dama di non essersi messa in discussione realmente nella loro relazione e di aver assunto degli atteggiamenti di snobismo. Che la dama possa non aver dimenticato l’ex conoscente Armando Incarnato é un’ipotesi non del tutto azzardata. Nel frattempo, Tina Cipollari e Gianni Sperti appoggiano la critica e ammettono di non credere più alla veridicità della condotta assunta dalla dama a Uomini e donne. Al trono over é previsto poi uno spazio tv anche per Biagio Di Maro, che ha destinato in camerino una bottiglia e una rosa a Paola.

Per la quota trono classico, Federico Dainese…

Nel frattempo, inoltre, sarebbe previsto in puntata anche uno slot per il trono classico. A quanto pare si torna a parlare di Federico Dainese. Il tronista in carica é rientrato a Uomini e donne dopo essere risultato positivo al Coronavirus. Ha registrato un’esterna romantica con la corteggiatrice Vincenza, il che scatena la pronta reazione avversa di Elena. Non si esclude infatti un’accesa discussione tra quest’ultima e Federico, con il trono classico che a questo punto rischia la chiusura e la scelta anticipate. Elena potrebbe, infatti, decidere di ritirarsi da Uomini e donne e Federico potrebbe quindi vedersi costretto a fare una scelta dettata dalle circostanze. Chissà quali sorti attendono il tronista.

