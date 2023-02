Uomini e Donne, anticipazioni 22 febbraio/ La lettera di Carola per Federico

Uomini e Donne, anticipazioni puntata 22 febbraio: cosa succederà?

Oggi, mercoledì 22 febbraio 2023, va in onda una nuova puntata di Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi, dal lunedì al venerdì, a partire dalle 14:45, su Canale 5. Su chi si accenderanno i riflettori in questo nuovo appuntamento? Nella puntata di ieri Alessandro e Pamela, tra i protagonisti del trono over, hanno deciso di lasciare insieme lo studio, con tanto di anello. Tina Cipollari ha espresso qualche dubbio sulla loro decisione, mentre Gianni Sperti ha discusso con Armando Incarnato: secondo l’opinionista, il cavaliere non sta concludendo niente all’interno di Uomini e Donne. Spazio anche al trono classico, con Lavinia Mauro ormai prossima alla sua scelta tra Alessio Campoli e Alessio Corvino. La puntata si è conclusa con un ballo tra la tronista e Campoli. Cosa vedremo nella puntata di oggi? A chi lascerà spazio Maria De Filippi?

Uomini e donne: Riccardo spiazza a torso nudo e Incarnato bocciato/ Che succede?

Uomini e Donne: spazio ai protagonisti del trono classico

Secondo le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni della pagina Instagram Uominiedonneclassicoeover, la puntata di Uomini e Donne di oggi, mercoledì 22 febbraio, si aprirà con i protagonisti del trono classico, in particolare con Federico Nicotera. Il tronista dovrebbe fare la sua scelta – tra Alice e Carola – settimana prossima. Carola, dopo numerosi tira e molla, ha deciso di dichiarare i suoi sentimenti al tronista con una lettera. Alice, invece, potrà contare sull’appoggio di Gianni Sperti, che l’ha sempre sostenuta durante il suo percorso. Lavinia Mauro, invece, ha portato in esterna Alessio Campoli: come reagirà Alessio Corvino? Per quanto riguarda il trono Over, invece, si potrebbe lasciare spazio a Riccardo Guarnieri. Il cavaliere ha archiviato la conoscenza con Michela e ha iniziato a corteggiare Cristina, che però sembra essere interessata solo ad Armando. Appuntamento alle 14.45 su Canale 5. Ricordiamo che è possibile rivedere la puntata di Uomini e Donne su Witty Tv e su La5, ogni sera, a partire dalle ore 19:50.

