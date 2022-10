Uomini e donne, anticipazioni 7 ottobre/ Roberta chiude con Alessandro?

Anticipazioni Uomini e Donne 7 ottobre: Roberta e Alessandro

Oggi, venerdì 7 ottobre, alle 14.45 su Canale 5 va in onda l’ultimo appuntamento settimanale di Uomini e Donne. Nella puntata di ieri si è parlato a lungo di Alessandro Vicinanza e Roberta Di Padua, che sono usciti insieme per un aperitivo e si sono trovati entrambi molto bene. Ida Platano è intervenuta definendo il cavaliere un “pagliaccio”, mentre Alessandro ha replicato che la dama non è nella posizione di giudicare, visto che non ha mai provato interesse per lui. Spazio anche ai protagonisti del trono classico. Lavinia Mauro è stata male, a causa dell’allergia, durante l’esterna con il corteggiatore Ernesto. La tronista ha voluto chiudere la loro conoscenza perché il giovane non si è dimostrato molto preoccupato per lei. Cosa succederà nella puntata di oggi?

Uomini e Donne: Roberta chiude con Alessandro, un gradito ritorno in studio?

Nel corso della puntata di Uomini e Donne di oggi, venerdì 7 ottobre, si tornerà a parlare di Roberta Di Padua, la dama che è ritornata nel programma dopo essere finita sotto i riflettori per il bacio con Davide Donadei. Dopo aver visto il video di Alessandro in lacrime per Ida, poiché quest’ultima aveva parlato di una semplice uscita tra di loro, Roberta sembra intenzionata a fare un passo indietro con il cavaliere. Secondo quanto riportano le anticipazioni, nemmeno Riccardo Guarnieri rimarrà in silenzio in questa situazione, ma alla fine Ida e Roberta, grazie all’intervento di Maria De Filippi, riusciranno a chiarirsi. Non è escluso che oggi facciano il loro ritorno in studio Isabella Ricci e Fabio Mantovani, che si sono conosciuti proprio a Uomini e Donne e lo scorso maggio si sono sposati. Potrebbe esserci poi spazio per il trono classico, con i due tronisti Federico N. e Federico D. e le tronista Lavinia e Federica alle prese per con le prime uscite.

