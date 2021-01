Uomini e donne/ Anticipazioni e news 2 gennaio: Michele Dentice sotto accusa…

Uomini e donne, anticipazioni e news oggi, 2 gennaio

Michele Dentice sotto accusa in queste ore? Il suo addio a Uomini e donne ha creato un po’ di scalpore tanto che in questi giorni si è parlato molto del suo addio al programma quasi come se ci fosse qualcosa sotto o che lui stesso avesse rivelato qualcosa di compromettente anche ai danni di chi il programma lo fa e lo confeziona. Travolto da polemiche e commenti in questo senso, Michele Dentice ha deciso bene di prendere la parola sui social per chiarire di essere contento di aver preso parte a Uomini e donne perché è stata un’esperienza fantastica in cui si è sentito a casa e ha poi chiarito che quelle frasi scritte prima della registrazione, l’ultima per lui, non erano di certo riferite al programma nemmeno quando parlava della fine di un incubo che, invece, riguardava la sua vita: “Si riferisce a una situazione familiare grave che finalmente ho risolto da poco e che mi pesava Maledettamente. Voi credete che sia tutto semplice..siamo piacenti, forti,si va lì e si scassa il mondo…NON È COSI.. a volte situazioni personali,il periodo storico che stiamo vivendo alterano la percezione e le dinamiche e tutto cambia..”.

Il lungo sfogo social di Michele Dentice dopo le polemiche dell’abbandono

Michele Dentice si è lasciato andare ad un lungo sfogo sui social in queste ore ammettendo di aver capito molte cose e di voler risolvere alcuni problemi che ha finto finta di dimenticare per un po’ ed è questa l’unica ragione per la quale ha lasciato il programma: “Io sono cambiato e ho capito anche grazie al programma una marea di errori che ho commesso in passato Nella mia vita. Devo assolutamente risolvere e per questo Lascio il programma per definire bene le mie priorità.. Non riesco a essere me stesso li in studio se non sono sereno fuori..e preferisco andar via. Non sono mai stato finto”. Questo basterà a placare le polemiche di inizio anno su Uomini e donne?



