Uomini e donne/ Anticipazioni e news 4 gennaio: oggi la registrazione?

Uomini e donne, anticipazioni e news di oggi, 4 gennaio

Uomini e donne continua ad essere nei pensieri dei fan. Ormai da prima di Natale la trasmissione è andata in pausa per le vacanze con la promessa di tornare presto ma, intanto, a tenere banco ci hanno pensato le registrazioni che potrebbero andare in scena anche oggi approfittando della fascia arancione. Al momento tutto tace ma se così fosse sentiremo finalmente Gemma Galgani rivelare la verità sul suo Capodanno che, per molti, è stato di coppia insieme al bel Maurizio nonostante le segnalazioni e le polemiche dei giorni scorsi. In studio era venuto a galla il fatto che il cavaliere non fosse in trasmissione per conoscere Gemma ma solo per usarla e che fosse addirittura fidanzato fuori dallo studio e tutto perché a Natale aveva deciso di rimanere lontano da lei lasciandola da sola. Ma come è finita poi?

Sophie e Davide vicino alla scelta a Uomini e donne?

Dall’altro lato abbiamo invece Sophie e Davide rimasti da soli sul trono dopo l’abbandono di Gianluca. Per loro Uomini e donne si stringe con l’avvicinarsi della registrazione che metterà fine al loro trono con la scelta finale. Se Davide sembra più vicino a scegliere una tra Beatrice e Chiara, la sua compagna di avventura sembra ancora un po’ troppo indecisa, come finirà per lei? Al momento tutto tace e solo nelle prossime ore scopriremo cosa ne sarà dei due tronisti anche perché si continua a parlare di scelta lontano dallo studio di Uomini e donne proprio come è successo in altre occasioni, come andrà a finire per loro?



© RIPRODUZIONE RISERVATA