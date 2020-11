Uomini e donne/ Anticipazioni oggi, 9 novembre: Veronica da buca a Nicola e..

Uomini e donne, anticipazioni puntata oggi, 9 novembre

Tutto è pronto per il ritorno di Uomini e donne che da oggi segnerà una settimana importante che dovrebbe segnare l’uscita di scena di Sirius, Nicola Vivarelli. Il giovane marinaio ha conquistato Gemma Galgani ma poi tra loro è tutto finito e in questi mesi ha provato a mettersi in gioco nello studio del programma ma senza ottenere molto se non un paio di baci, polemiche, liti e scontri. Uomini e donne oggi, però, potrebbe tenere alta la tensione perché il giovane si troverà a scontrarsi con la bella Veronica rea di avergli dato buca quando lui ha organizzato per loro una romantica cena. Lei lo ha fatto perché infastidita dal fatto che lui sia uscito con Angelica e Nicola, invece, decide di mandarla via. E allora come si concluderà in questa sua esperienza a Uomini e donne?

Sirius chiude il suo percorso con Gemma Galgani?

Sembra che il percorso di Nicola Vivarelli si concluderà proprio come è iniziata ovvero con Gemma Galgani. Prima di ballare con la dama torinese, a quando pare, verrà a galla quello che è stato il rapporto con Veronica con la quale c’è stato qualcosa di più di una semplice conoscenza fino a questo momento. Cosa succederà quando verrà a galla la verità? Sirius non si è mai lanciato in un rapporto intimo con Gemma, forse toccherà a Tina Cipollari sottolineare il fatto che forse aveva ragione nel dire che lui no era davvero interessato a Gemma Galgani? E il trono classico? Sullo sfonda rimangono i due maschietti del trono, Gianluca De Matteis e Davide Donadei, sarà di nuovo scontro?



© RIPRODUZIONE RISERVATA