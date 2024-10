Alfred e Anna: lacrime e colpo di scena a Uomini e donne

Tra Alfred e Anna, durante il confronto a Uomini e Donne, non è tornato il sereno. Dopo essersi confrontato con l’ex fidanzata, Alfred è rimasto in studio per assistere al confronto tra Alfonso e Federica e tra Mirco e Giulia. Durante quest’ultimo confronto, tuttavia, Alfred appare strano, silenzio e malinconico. Mentre Maria De Filippi cerca di aiutare Giulia e Mirco durante il loro confronto, Alfred chiede alla conduttrice di poter uscire.

Dopo aver ricevuto il consenso della conduttrice, Alfred si alza, lascia la sedia e si dirige verso il backstage. Improvvisamente, però, mentre in studio la conduttrice continua a parlare con gli altri protagonisti di Temptation Island 2024 settembre, si sentono dei colpi come conferma anche Gianni Sperti.

Le lacrime di Anna per Alfred dopo l’uscita di quest’ultimo dallo studio

Maria De Filippi chiede alla regia di riprendere Alfred dietro le quinte dove avrebbe colpito qualcosa con un pugno facendosi anche male. Di fronte a tale situazione, Anna, ancora in studio, piange. “Io lo guardo e gli voglio bene… Ma questo volergli bene mi fa stare anche tanto male… Non riesco ad attivare questo meccanismo di difesa… A volte si fa fatica a lasciare una persona che non vuoi lasciare, ma devi…”, dice la ragazza.

Anna vorrebbe raggiungere Alfred, ma Maria De Filippi la ferma. “Non sei sua madre“, dice la conduttrice che prova a far ragionare Anna a restare ferma sulla propria decisione. “Prima piangevi di fronte a lui e non ha detto ‘a’… Hai detto che devi imparare a volerti bene… Se ha bisogno di te lo dice… Tu non sei sua madre… Non puoi essere la sua famiglia… Adesso basta!“, le parole della conduttrice che ha poi aggiunto – “Anna ha preso una botta e gli fa male un po’ la spalla…”.