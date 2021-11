Uomini e Donne/ Anticipazioni puntata 16 novembre: ancora lacrime per Gemma Galgani

Uomini e Donne, anticipazioni puntata 16 novembre

Oggi, martedì 16 novembre, va in onda alle 14.45 su Canale 5 un nuovo appuntamento con Uomini e Donne. Nella puntata di ieri è stato dedicata ampio spazio al trono classico, con protagoniste le due troniste Andrea Nicole e Roberta. In particolare Andrea Nicole ha espresso uno dei suoi crucci, legato alla conoscenza con Alessandro: “A volte ho la percezione che io sia un macigno per lui. Ho paura che lui non sia abbastanza forte. È una mia impressione, in realtà. Ho paura di essere un macigno per quello che sono, per la storia che porto con me”. Il corteggiatore ha però cercato di tranquillizzare la ragazza: “Non nego che i primi tempi avevo questo pensiero. Ultimamente, però, io penso a lei com’è adesso, non penso al resto. Il fatto che sia protettiva nei miei confronti, non la vedo come una cosa negativa, perché in una coppia bisogna esserlo reciprocamente”. Roberta, invece, è uscita con Samuele.

Uomini e Donne: crisi per Gemma Galgani

Nella puntata di oggi, come riportato dall’account Instagram Uominiedonneclassicoeover, sarà dedicato più spazio al trono over. Gemma Galgani scoppierà di nuovo in lacrime: sembra, infatti, che la conoscenza con Costabile sia già giunta al capolinea. Dopo la decisione del cavaliere di chiudere il loro rapporto, la dama torinese lo ha accusato di falsità. Spazio anche a Isabella Ricci, nuovamente attaccata dagli altri protagonisti del dating show. Per quanto riguarda il trono classico, invece, dovrebbe andare in onda l’arrivo di Matteo Ranieri come nuovo tronista di Uomini e Donne. Il ragazzo è stato corteggiatore e poi la scelta di Sophie Codegoni, ma la loro storia ha avuto breve durata lontano dai riflettori. Secondo le anticipazioni, Matteo Ranieri sarebbe stato invitato nello studio di Uomini e Donne senza che nessuno gli svelasse il motivo, per poi scoprire il perché di questa chiamata: “Vuoi essere il nuovo tronista?”.

