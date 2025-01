Scelta Martina De Ioannon a Uomini e Donne: gli spoiler rovinano la messa in onda

La scelta più attesa della stagione di Uomini e Donne è andata finalmente in onda, ma a metà. Da giorni, il pubblico di Uomini e Donne aspettava la messa in onda della scelta di Martina De Ioannon, l’unica, finora, in grado di far appassionare i telespettatori nuovamente al trono classico. Con il suo carattere forte e deciso, ma anche con le sue fragilità che, spesso, sono state causa di sfoghi in puntata conditi dalle lacrime, Martina è riuscita a conquistare anche la parte più scettica del pubblico. Con la conoscenza di Ciro Solimeno e Gianmarco Steri ha regalato un trono classico avvincente che si è concluso da diversi giorni con la registrazione della scelta.

Proprio la registrazione e i conseguenti spoiler hanno rovinato quella che avrebbe regalato emozioni ancora più forti ai telespettatori che, pur essendo curiosi di ascoltare nel dettaglio le parole della tronista, ma anche quelle dei corteggiatori, erano già consapevoli di dover assistere alla scelta di Ciro allontanando, così, i sostenitori di Gianmarco pronti a collegarsi solo domani per l’annuncio della sua promozione a tronista.

Scelta Martina De Ioannon: la puntata interrotta scatena il web

Nonostante i numerosi spoiler, tuttavia, la puntata della scelta di Martina De Ioannon a Uomini e Donne era davvero molto attesa ma il pubblico è rimasto deluso quando la puntata è stata interrotta sul più bello. I telespettatori, infatti, hanno assistito ai momenti più belli di Martina con Ciro e Gianmarco, alle ultime esterne e all’arrivo in studio di Gianmarco, pronto per ascoltare la scelta di Martina. La tronista si è dilungata in un lungo discorso che, però, è stato interrotto sul più bello.

La scelta di rimandare a domani la scelta vera e propria, il ballo in studio e la decisione di Maria De Filippi di consegnare subito il trono a Gianmarco Steri ha scatenato la dura reazione del web che, dopo tanta attesa, avrebbe voluto vedere tutto in un unico giorno.

