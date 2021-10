UOMINI E DONNE/ Anticipazioni puntata 25 ottobre: Tina Show e Isabella assente

Uomini e Donne, anticipazioni puntata 25 ottobre

Uomini e Donne torna in onda oggi, lunedì 25 ottobre, dopo la pausa del fine settimana. Le anticipazioni della puntata rivelano che in studio ci saranno parecchi colpi di scena e liti inaspettate. La messa in onda di venerdì si è conclusa con la prima sfilata della stagione del trono over, in cui si sono esibite le dame. A trionfare è stata Pinuccia, la quale ha conquistato tutti con la sua simpatia e solarità. Inoltre, abbiamo assistito al gavettone che Tina Cipollari ha tirato a Gemma Galgani. Sembra che anche oggi l’opinionista sarà di nuovo al centro dell’attenzione. Stando a quanto trapelato durante le registrazione, Tina avrà una discussione piuttosto concitata con una signora del pubblico. Il motivo? La chirurgia estetica. Dall’inizio della stagione la Cipollari ha avuto spesso da ridere sul recente intervento al seno di Gemma Galgani. Durante il dibattito la signora del pubblico accuserà l’opinionista di essere rifatta, mandandola su tutte le furie.

Uomini e Donne: grandi assenze in studio

Le anticipazioni della puntata di oggi, lunedì 25 ottobre, di Uomini e Donne, rivelano un altro colpo di scena che riguarda il trono over. In studio, infatti, mancherà Isabella Ricci dal parterre. Nelle ultime puntate la dama è stata criticata da alcuni cavalieri, in particolare Armando, che l’hanno accusata di essere in studio solo per sponsorizzare la sua attività. Isabella ha sempre cercati di difendersi, ma non è da escludere che abbia decido di lasciare la trasmissione. Per quanto riguarda il trono classico, invece, Andrea Nicole sarà sempre più in sintonia con il suo corteggiatore Ciprian, mentre Roberta sarà in bilico tra Luca e Samuele. Matteo, invece, sarà pronto per una scelta inattesa. Dalle anticipazioni delle registrazioni sappiamo che il tronista ha scelto la corteggiatrice Noemi Baratto.

