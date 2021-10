Uomini e Donne/ Anticipazioni puntata 5 ottobre: Matteo balla con Veronica, Joele…

Uomini e Donne, anticipazioni puntata 5 ottobre

Oggi, martedì 5 ottobre, alle 14.45 su Canale 5 va in onda una nuova puntata di Uomini e Donne, come sempre ai protagonisti del trono classico e a quelli del trono over. La puntata di ieri è iniziata con Ida e Marcello, i due continuano a frequentarsi ma non mancano dubbi e incertezze. “Ida ha il potere di smontare tutte le relazioni. Una donna intelligente che aveva capito l’imbarazzo, oggi arriva qua e dice altre cose. Metti una tristezza, un’angoscia, gli uomini li fai scappare. Con il tuo modo di fare li fai scappare”, ha sentenziato Tina Cipollari. È stato poi il turno del cavaliere Biagio, che dopo il rifiuto di Sara è uscito con Rosy: “Lui mi ha chiesto una possibilità, voglio conoscerlo, ma sono molto diffidente. Voglio vedere il suo comportamento e atteggiamento e poi deciderò”, ha commentato la dama.

Per quanto riguarda il trono classico è stato dato spazio principalmente alle due tronista. Roberta è uscita con Samuele per la seconda volta, mentre Andrea Nicole che è uscita con Ciprian: “Non ti nego che ieri per qualche secondo ho pensato di mollare. Non è una cosa che riguarda te, ma riguarda me. Stare qui al centro non mi appartiene”, ha detto il corteggiatore, che ha ricevuto forti critiche da Gianni Sperti. Matteo è uscito con la corteggiatrice Veronica, mentre Joele ha eliminato Jessica. Ricordiamo che in questa settimana vedremo Maria De Filippi allontanare dal programma il tronista veneto, colpevole di aver aggirato il regolamento del programma. Inoltre nelle prossime esterne assisteremo al primo bacio tra Andrea Nicole e Ciprian. Per quanto riguarda il trono over, invece, sappiamo che Maria De Filippi non manderà in onda lo schiaffo che una dama ha dato al cavaliere Graziano.

