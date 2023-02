Uomini e donne, anticipazioni puntata 7 febbraio/ Federico bacia Carola e Alice…

Uomini e donne, le anticipazioni TV della puntata 7 febbraio 2023: al trono classico, le esterne di Federico Nicotera e…

Proseguono le vicende di Uomini e donne, con la puntata odierna datata 7 febbraio 2023, che vedrebbe al centro studio Federico Nicotera conteso tra Alice Barisciani e Carola Viola Carpanelli. Secondo le ultime anticipazioni TV di Uomini e donne classico e over, il tronista capitolino, tornato al centro studio, ha registrato delle esterne con entrambe le corteggiatrici, Alice e Carola, e lui le ha baciate entrambe. Quale sarà la reazione delle giovani alla duplice esterna al bacio del tronista? Che la scelta sia vicina e il tronista sia ormai convinto ad avviare una lovestory con la sua favorita? Sempre per la quota trono classico, inoltre, si potrebbe assistere alla svolta della nuova tronista Nicole Santinelli.

Paola, chi è la mamma di Lavinia Mauro, tronista di Uomini e Donne/ Esterna con...

Al trono over Gloria e Riccardo sono ai ferri corti?

La nuova protagonista di Uomini e donne ha deciso di avviare la conoscenza di Andrea, l’osteopata che si é conquistato le attenzioni di Roberta Di Padua. Ma non é tutto. Per la quota trono over, in puntata si potrebbe assistere ad uno spazio dedicato anche al trono over. Viste le anticipazioni TV, Gloria Nicoletti e Riccardo Guarnieri sarebbero ai ferri corti, dopo che la dama ha scoperto una chat che vede il cavaliere protagonista con una utente nel web, 21enne. Gianni Sperti, opinionista TV di Uomini e donne, intende vederci più chiaro sulla faccenda. É chiamato a controllare il cellulare di Riccardo e, mentre Gloria sembra decisa a confermare una rottura con il cavaliere, il cavaliere anticipa di sentirsi legato a lei. Quasi come a svelare che vi siano tutti i presupposti per un’esclusiva di coppia tra loro. Ma non é tutto. Al trono over di Uomini e donne, Alessandro Sposito, latin-lover di Napoli, ha deciso di proseguire la conoscenza con Pamela, ma tra i due i rapporti sembrano non procedere per il verso giusto. Che la frequentazione di Uomini e donne sia destinata a concludersi sul nascere?

