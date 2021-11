Uomini e Donne/ Anticipazioni puntata 9 novembre: baci in arrivo al trono classico

Uomini e Donne, anticipazioni puntata 9 novembre

Oggi, martedì 9 novembre, va in onda alle 14.45 su Canale 5 un nuovo appuntamento con Uomini e Donne. Nella puntata di ieri abbiamo visto Ida Platano raccontare il suo appuntamento con Diego Tavani a Castel Gandolfo: i due si sono baciati davanti al panorama di Roma di notte. La dama è apparsa molto felice. Spazio anche a Biagio Di Maro che si è lamentato delle dame con le quali è uscito fino a quel momento perché si è sentito usato. Non sono mancate le reazione della dame a partire da Isabella Ricci e Rosy. Per quanto riguarda il trono classico, invece, Andrea Nicole Conte è uscita ancora con Ciprian Aftim. Gianni Sperti ha confermato che lui ancora non si fida del corteggiatore perché non lo vede sincero.

Andrea Nicole, Uomini e Donne/ "Mi sono esposta tanto con Ciprian, ma..."

Uomini e Donne: baci in arrivo al trono classico

Nelle prossime puntate di Uomini e Donne, come anticipato da Il Vicolo delle News, assisteremo a due baci importanti del trono classico non oscurati dalle telecamere: il primo tra Andrea Nicole Conte e Ciprian Aftim, il secondo tra Roberta Giusti e Luca Salatino. Andrea Nicole è molto presa emotivamente da Ciprian, ma si fida più di Alessandro. Roberta, invece, sembra molto presa da Luca. Per quanto riguarda il trono over non mancheranno i soliti teatrini tra Tina Cipollari e Gemma Galgani, che è stata scaricata anche dal suo ultimo corteggiatore. Infine si parlerà anche di Ida Platano: sembra infatti che la sua conoscenza con Diego Tavani durerà meno del previsto. La dama verrà molto criticata, tanto che lascerà più volte lo studio del dating show di Maria De Filippi.

LEGGI ANCHE:

Biagio Di Maro, Uomini e donne/ Lite con Isabella Ricci e Rosy: "Mi sento sfruttato"Diego Tavani e Ida Platano/ Uomini e Donne: cena romantica e bacio

© RIPRODUZIONE RISERVATA