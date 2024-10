Anticipazioni Uomini e Donne 2024, puntata del 7 ottobre 2024: Gemma Galgani e Martina De Ioannon protagoniste di puntata

Ci sarà spazio sia per il Trono Classico che per il Trono Over nella puntata di oggi di Uomini e Donne 2024. Maria De Filippi come sempre sarà al timone del suo dating show a partire dalle 14.45 fino alle 16.10 circa mentre a commentare le vicende sentimentali dei protagonisti ci saranno Tina Cipollari, Gianni Sperti e Tinì Cansino. Dopo la struggente lettera di Francesca Sorrentino e la violenta lite tra Mario Cusitore e Armando Incarnato, vediamo cosa accadrà nella puntata di oggi.

Amici 2024, Vybes fissa Isobel ballare, cala l'imbarazzo in studio/ La De Filippi “fulmina”

Stando alle anticipazioni Uomini e Donne 2024 nella puntata in onda oggi, lunedì 7 ottobre 2024, trasmessa l’ultima parte della registrazione del 18 settembre scorso e la prima del 19 settembre ed ampio spazio avranno due donne: nel Trono Classico Martina De Ioannon alle prese con le prime conoscenze e le prime esterne, mentre nel Trono Over Gemma Galgani, eterna protagonista, che in queste settimane è al centro di indecisioni sentimentali tra Raffaele e Valerio. Dopo aver fatto la sua scelta è ritornata sui suoi passi per cambiare drasticamente rotta.

Perchè Gabriele Baio ha lasciato Amici 2024?/ Reazione social e cos'è la "Sindrome dell'impostore"

Uomini e Donne anticipazioni puntata di oggi: Gemma ci ripensa: chiude con Raffaele e prosegue con Valerio

Le anticipazioni Uomini e Donne 2024 della puntata di lunedì 7 ottobre 2024 svelano che ampio spazio avrà il Trono Over con Gemma Galgani. La dama torinese dopo aver chiuso con Valerio perché non sentiva trasporto e attrazione fisica per continuare la conoscenza con Raffaele tornerà sui suoi passi. Gemma confesserà che nonostante ha rifiutato Valerio all’inizio, le sue avance e la sua perseveranza alla fine l’hanno fatta cedere ed ha deciso di dargli una possibilità. I due usciranno insieme.

Alunni Amici 2024, chi saranno gli eliminati seconda puntata?/ Spoiler e pronostici di domenica 6 ottobre

A mettere in dubbio, però, l’interesse per Gemma Galgani di Valerio ci saranno Tina Cipollari e Barbara De Santi. A questo punto nascerà un’ampia e accesa discussione tra l’opionionista e la dama da una parte ed il cavaliere dall’altra con quest’ultimo. Valerio dichiarerà che il suo interesse per Gemma e reale ed i due usciranno insieme. Vi anticipiamo che durante l’esterna tra Gemma e Valerio è scoccato un bacio che verrà mandato in onda nelle prossime puntate. Sempre nel Trono Over, inoltre, ci sarà un altro colpo di scena che riguarda Sabrina e Raffaele: la dama sarà pronta a dare l’esclusiva al cavaliere dopo aver trascorso la notte con lui.

Martina De Ioannon ha un preferito a Uomini e Donne 2024: continuano le esterne con Ciro Solimani

Ha iniziato il suo Trono dichiarando di non provare attrazione particolare per nessuno e invece puntata dopo puntata sempre essere nato un certo feeling tra Martina De Ioannon e Ciro Solimano. Il trono dell’ex volto di Temptation Island 2024 inizierà ad entrare nel vivo. Verranno mostrate le due esterne, una con Ciro e l’altra con un altro ragazzo al termine del quale la 26enne romana dichiarerà di essersi trovata molto bene con Ciro. E non è tutto perché dalle anticipazioni Uomini e Donne puntata del 7 ottobre 2024 si scopre che Martina De Ioannon e Ciro Solimano balleranno insieme.

Svelate tutte le anticipazioni sulla puntata di oggi del dating show di Canale5 condotto da Maria De Filippi non resta che ricordare l’appuntamento per le 14.45. Non è chiaro se in puntata si parlerà anche degli altri protagonisti del Trono Over come Mauro Verona che ha troncato con Maura Vitali o di Mauro Cusitore dopo la pesante lite con Armando Incarnato in cui quest’ultimo è scoppiato a piangere.