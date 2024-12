Anticipazioni Uomini e Donne: cosa accadrà nelle prossime puntate

È tutto pronto per una nuova registrazione di Uomini e Donne oggi 4 dicembre 2024 e scopriremo che cosa succederà ai protagonisti. Al timone del dating show come sempre ci sarà Maria De Filippi mentre a commentare con il piglio graffiante e tagliente le dinamiche ci saranno gli opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti, insieme a Tinì Cansino. Dopo la fine prematura di Alessio Pecorelli travolto dalla segnalazioni e dall’addio delle sue tre corteggiatrici, i tronisti del Trono Classico sono rimasti in tre Martina De Ioannon, Francesca Sorrentino e Michele Longobardi.

Particolare attenzione sta suscitando il Trono di Martina De Ioannon, che ha eliminato Francesco, nella registrazione di ieri di Uomini e Donne l’ex volto di Temptation Island è uscita in esterna con Gianmarco e tra loro è scattato un bacio. In studio, invece, a mostrare segni di fastidio per il feeling e l’alchimia tra i due è stato Ciro Solimeno. Quest’ultimo si è mostrato molto infastidito per quanto visto e c’è stato un confronto con la tronista. La tronista e Ciro, tuttavia sono riusciti a chiarirsi ed alla fine hanno anche ballato insieme. Martina De Ioannon si è detta indecisa tra Ciro e Gianmarco.

Nella registrazione di oggi, stando alle anticipazioni Uomini e Donne, probabilmente ci saranno degli sviluppi sul rapporto tra Gemma e Fabio dopo il caos successo nelle scorse puntate. Andando con ordine, il cavaliere canadese è finito al centro di pesanti segnalazioni, secondo cui lui frequenterebbe una donna fuori dal programma. Dopo un acceso scontro in studio, Fabio è andato via senza salutare, seguito da Gemma. Nella registrazione successiva i due hanno avuto un chiarimento ma Fabio non ha chiarito bene chi fosse questa donna.

Si giunge così alla registrazione di ieri dove Gemma e Fabio hanno chiuso la dama torinese ha deciso di chiudere definitivamente con lui m il cavaliere non l’ha presa bene ed ha deciso di scriverle una lettera nella quale l’ha accusata di essere una donna falsa, bugiarda che mira solo a fare spettacolo. La lettera è stata letta in studio ma l’argomento si è concluso lì con Tina Cipollari che ha fatto divertire tutti ballando con Fabio Cannone.

Uomini e Donne, novità per il Trono di Michele Longobardi

Le anticipazioni Uomini e Donne, infine, svelano che nella registrazione di oggi dovrebbe avere spazio anche il trono di Michele Longobardi di cui non si è parlato ieri. Dopo la conoscenza turbolenta con Amal e l’addio di Veronica la scelta per il giovane sembra ancora in alto mare.