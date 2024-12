Uomini e Donne, anticipazioni registrazione di oggi 3 dicembre 2024: Fabio Cannone via dal programma?

Oggi 3 dicembre 2024 è prevista una nuova registrazione di Uomini e Donne, durante la quale gli argomenti da affrontare saranno molti. Grande attenzione, probabilmente sin dai primi minuti del programma, verrà data a Gemma Galgani e alla sua frequentazione con Fabio Cannone. Il cavaliere che arriva dal Canada e vive anche in Spagna è finito nel mirino delle accuse dopo una segnalazione ricevuta dalla storica dama, secondo la quale l’uomo avrebbe già una relazione con una donna spagnola.

Dopo un acceso scontro in studio, Fabio è andato via senza salutare, seguito da Gemma. Nell’ultima registrazione, abbiamo poi scoperto che i due hanno avuto un chiarimento durante il quale Fabio non ha però smentito la presenza di un’altra donna nella sua vita. Tuttavia, l’uomo si è ripresentato in studio, accolto dalla reazione gelata di Gemma che non l’ha degnato di attenzioni.

Nuove segnalazioni su Fabio, pace tra Martina e Ciro?

Nella registrazione del 3 dicembre è probabile si torni a parlare di Fabio, anche in virtù di una serie di nuove segnalazioni arrivate sul cavaliere e rese note da Lorenzo Pugnaloni sul suo profilo Instagram. Pare, infatti, che Fabio Cannone sia stato avvistato a Valencia mano nella mano con una donna. Una scoperta che potrebbe portare Maria De Filippi ad invitarlo a lasciare definitivamente lo studio.

Spazio poi anche al trono Classico, con il trono di Martina De Ioannon in primis. La tronista appare la più vicina alla scelta in questo momento, ma le cose con Ciro continuano ad essere altalenanti. Dopo una bella esterna, nella scorsa registrazione i due hanno nuovamente litigato. Saranno riusciti a trovare un punto in comune? È probabile, inoltre, si parli anche dei troni di Francesca Sorrentino e Michele Longobardi, oltre che dei nuovi incontri di Barbara De Santi. Non resta che attendere le nuove anticipazioni.

