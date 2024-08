Uomini e Donne 2024/2025, pesante lite tra Armando Incarnato e Mario Cusitore: il motivo

Manca poco per il ritorno in onda della nuova edizione di Uomini e Donne, la prima puntata andrà in onda lunedì 9 settembre 2024 sempre a partire dalle 14.00 circa su Canale5. Ed oggi 28 agosto 2024 c’è stata la registrazione della puntata. Sono stati presentati i nuovi tronisti e le nuove tronista e non solo perché dalle anticipazioni rivelate in rete da Lorenzo Pugnaloni si è scoperto che non sono mancate anche scintille in studio e primi screzi.

Pare, infatti, che nel programma di Maria De Filippi si sia sfiorata una litigata molto pesante tra due celebri cavalieri del Trono Over: Armando Incarnato e Mario Cusitore. Stando a quanto riporta Lorenzo Pugnaloni innanzitutto c’è stato un inciucio tra Cristina, Mario e Ida con detti e non detti ma soprattutto durante il confronto, Armando Incarnato si è inserito a gamba tesa nella discussione. Incarnato ha accusato Mario di aver preso in giro Ida e di averla ingannata. Non sono noti altri dettagli ma l’esperto di gossip ha riportato che “Armando Incarnato ha litigato molto animatamente contro Mario Cusitore.”

Dopo un anno di assenza Armando Incarnato è ritornato ad Uomini e Donne ed è subito partito in quinta, il suo ingresso, infatti, è stato contraddistinto da un pesante scontro con Mario Cusitore, ex corteggiatore di Ida Platano. Ed i colpi di scena non sono finiti qui perché Lorenzo Pugnaloni ha annunciato che quasi certamente Armando Incarnato tornerà tra i cavalieri del Trono Over di Uomini e Donne, dopo la piazzata l’uomo è uscito dallo studio ma prima Gianni Sperti, riconfermato opinionista insieme a Tina Cipollari, gli ha chiesto se avesse intenzione di restare nella trasmissione. L’uomo non ha risposto ma l’esperto del dating show ha annunciato: “Molto probabilmente tornerà.”