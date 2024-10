Anticipazioni Uomini e Donne, registrazione del 22 ottobre 2024: Barbara che scelta farà, resto o va via?

Stando a quanto riporta Lorenzo Pugnaloni nella registrazione di ieri, 21 ottobre, di Uomini e Donne è successo di tutto e la storica dama Barbara De Santi ha addirittura minacciato di lasciare il programma dopo aver fatto il caos. Nel dettaglio tutto è iniziato quando il suo nuovo cavaliere che ha iniziato a conoscere da poco ha rivelato che intende conoscere e frequentare anche altre donne. Tuttavia tra Barbara e questo cavaliere c’è stato un bacio, motivo per cui la dama non ha per nulla gradito le sue dichiarazioni.

Le anticipazioni Uomini e Donne rivelano che Barbara De Santi risentita perché il suo cavaliere non le ha dato l’esclusiva ha perso la pazienza diventando furiosa e arrivando al punto di voler lasciare il programma. Cosa deciderà di fare Barbara De Santi? Restare o andarsene dallo show? Nella registrazione di oggi verranno fuori nuovi dettaglio. Certo è, tuttavia, che per la dama si tratta di un’altra delusione dopo la conoscenza naufragata nel peggiore dei modi con Ernesto Russo.

Uomini e Donne, anticipazioni prossime puntate: cosa succederà nel Trono Over e nel Trono Classico

In attesa di scoprire cosa dicono le anticipazioni Uomini e Donne della registrazione di oggi, 22 ottobre 2024, non resta che fare il punto della situazione fino ad ora sia sul Trono Over che sul Trono Classico partendo dal primo. Gemma Galgani dopo le ultime delusioni sembra aver trovato un’ottimo feeling con il suo nuovo cavaliere Fabio, la conoscenza procede a gonfie vele, ed i due spesso hanno ballato insieme al centro dello studio. L’ex di Claudia, Alessio è uscito sia con Prasanna che con Margerita Aiello ma ha deciso di troncare la conoscenza con quest’ultima anche se i motivi non sono noti.

E poi ancora per quanto riguarda il Trono Classico, invece, entrerà nel vivo il trono di Francesca Sorrentino. L’ex volto di Temptation Island sta conoscendo meglio uno degli ultimi arrivati, Francesco. E tra i due la conoscenza procede liscia anche se Paolo, ovviamente, non è per nulla felice di tutta questa situazione. Martina De Ioannon, invece, prosegue la sua conoscenza con Mattia.

Uomini e Donne, continua il triangolo tra Michele Longobardi, Alessio Pecorelli e Amal

Spazio avrà infine, secondo Uomini e Donne anticipazioni della registrazione del 22 ottobre 2024 anche il ‘triangolo’ formato da Michele Longobardi, Amal e Alessio Pecorelli. Dopo aver chiuso con la sua corteggiatrice perché troppo in sintonia con il rivale, Michele ha fatto un passo indietro invitandola di nuovo in esterna. Questa volta è Alessio che infastidito deciderà di chiudere. Cosa succederà oggi?