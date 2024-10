Anticipazioni Uomini e Donne, registrazioni del 21 ottobre 2024: nuovi risvolti per Mario, Margherita e Morena

Cosa succederà nelle prossime puntate di Uomini e Donne? Per saperlo non resta che attendere le registrazioni di oggi del dating show di Canale5 condotto da Maria De Filippi con Gianni Sperti, Tina Cipollari e Tinì Cansino nelle vesti di opinionisti pronti a commentare le vicende non solo del Trono Over con tutte le dame e i cavalieri ma anche del Trono Classico con i quattro tronisti Francesca Sorrentino, Michele Lombardi, Alessio Pecorelli e Martina De Ioannon.

Martina De Ioannon piange a Uomini e Donne/ Duro scontro con Ciro: "Vuoi fare lo show"

Andando con ordine stando alle anticipazioni Uomini e Donne nella registrazione di oggi ampio spazio dovrebbe avere il Trono Over con Mario Cusitore. La volta scorsa infatti dopo il caos scoppiato con Morena Farfante prima e poi dopo l’accesa discussione con Margherita Aiello dopo, lil 44enne ha chiuso con entrambe. Oggi come si evolverà la situazione? Ci sarà un colpo di scena clamoroso? Al momento inoltre Mario non frequenta nessuna dama, la volte scorsa sono scese tre donne per lui le ha eliminate tutte volendo approfondire la conoscenza con Morena e Margherita.

Mario Cusitore, lite con Morena a Uomini e Donne/ "Ti sei comportato da cafone". Margherita svela...

Uomini e Donne, anticipazioni Trono Over registrazione del 21 ottobre 2024: continua conoscenza tra Gemma e Fabio

E non è tutto perché stando a quanto riportano le anticipazioni Uomini e Donne della registrazione del 21 ottobre 2024 ampio spazio avranno anche gli altri protagonisti del Trono Over come Gemma Galgani che in queste settimane sta conoscendo meglio un nuovo cavaliere. Si chiama Fabio a circa 65 anni ed ha vissuto per oltre 40 anni in Canada. La conoscenza tra Gemma e Fabio procede a gonfie vele, almeno per il momento.

Anche la conoscenza di Giada con Marcello Messina va avanti in modo liscio mentre invece Gabriele ha deciso di chiudere con Sabrina. Tuttavia la scorsa volta ha deciso di chiudere anche con Ilaria. Nonostante l’ottimo feeling i due hanno idee diverse sull’argomento figli, la dama li vorrebbe in un ipotetico futuro mentre lui e per questo, almeno per il momento, hanno chiuso la frequentazione. Molta curiosità, inoltre, c’è anche circa la presenza o meno di Armando Incarnato nel parterre.

Morena Farfante, chi è la dama di Uomini e Donne delusa da Mario Cusitore/ Dopo la notte d'amore...

Anticipazioni Uomini e Donne: Amal torna per corteggiare Alessio Pecorelli

Per quanto riguarda il Trono Classico, infine, in queste settimane ha tenuto banco il tira e molla tra la corteggiatrice Amal ed i due tronisti Michele Longobardi ed Alessio Pecorelli. Dopo la prima esterna Michele ha deciso di troncare con lei senza ripensarci, con Alessio invece il rapporto è proseguito con alti e bassi fino all’inaspettata eliminazione ma, con un colpo di scena clamoroso, alla fine Amal è ritornata sui suoi passi per corteggiare Alessio. Cosa succederà oggi?