Uomini e donne, Camilla Mangiapelo al veleno su Riccardo Gismondi/ La risposta al fan

La storia di Uomini e donne ha dovuto fare i conti con un’altra fragorosa rottura. A dirsi addio, questa volta, è una delle coppie storiche del programma, che maggiormente hanno resistito allo scorrere del tempo: Camilla Mangiapelo e Riccardo Gismondi. L’annuncio della rottura è arrivato attraverso il profilo Instagram dell’ex corteggiatrice, che ha ufficializzato la fine della loro storia d’amore. Ora, a distanza di poche settimane, torna a parlare sul suo profilo rispondendo ad alcune domande e curiosità dei followers.

Un fan in particolare le ha chiesto: “Perché quando finisce una relazione tra famosi sono le donne a fare il post? Sti uomini un po’ di pa**e no?“. Il riferimento è al fatto che solo Camilla abbia annunciato la rottura, mentre da parte di Riccardo ha prevalso il silenzio social. A questa piccata osservazione la Mangiapelo ha risposto con un’altrettanto piccata risposta, segno che le cose tra i due potrebbero non essersi concluse in maniera pacifica e positiva: “Ma guarda se ti può consolare le mie valgono doppio. La domanda non me la sono neanche posta“.

Camilla Mangiapelo e Riccardo Gismondi: da Uomini e donne alla rottura

Camilla Mangiapelo ha così rotto il silenzio social a poco più di un mese dal fatidico annuncio. “Scrivo queste parole per fare chiarezza, una volta e per tutte e per il rispetto che ho per chi mi segue. Purtroppo non tutte le cose belle hanno un lieto fine. Da qualche giorno io e Riccardo abbiamo deciso di prendere strade diverse” aveva scritto su Instagram l’ex corteggiatrice annunciando la rottura con Riccardo Gismondi.

Uomini e donne ha così visto sfaldarsi una delle storiche coppie del programma, nonché una delle più longeve. Era infatti il 2016 quando i due ragazzi presero parte al dating show di Maria De Filippi, conclusosi con la scelta dell’ex tronista ricaduta proprio su Camilla. Dopo il programma i due hanno proseguito la frequentazione lontani dalle telecamere e sembrava che il loro amore potesse reggere ai venti di crisi e allo scorrere degli anni. Così purtroppo non è stato e ora potrebbero uscire ulteriori retroscena su questa rottura tanto fragorosa quanto inattesa.

