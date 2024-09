Giordano Mazzocchi si è fidanzato. Una vera delusione per i fan di Uomini e Donne, che nonostante sia passato tanto tempo hanno sempre sperato di rivederlo a fianco a Nilufar Addati, con la quale è uscito dal programma nel 2018. Sebbene siano trascorsi anni dalla fine della loro relazione, il pubblico non ha mai smesso di credere in un ritorno di fiamma, ma la notizia trapelata oggi 12 settembre 2024 ha spento ogni speranza: Giordano Mazzocchi non è più single. Chi è la fidanzata?

Uomini e Donne, Andrea Dal Corso e Teresa Langella prossimi al matrimonio/ La sorpresa della famiglia di lei

Il nome ancora non si conosce, ma è stato proprio lui a comunicarlo ai fan suoi suoi profili social, postando le foto di una bellissima ragazza mora. Un carosello di immagini che mostrano quanto l’ex corteggiatore di Nilufar Addati di Uomini e Donne sia innamorato. Dagli scatti si vede una splendida ragazza dai capelli lunghi e neri seduta accanto a lui, vestita con una camicia bianca. Spunta anche il dettaglio inequivocabile: lui che mette una mano sul braccio di lei. Poi la didascalia del post, una luna con delle stelle, come a dire che sta vivendo una vera e propria magia.

Uomini e Donne: anticipazioni registrazione 12 settembre 2024/ Ida Platano di nuovo in studio?

Giordano Mazzocchi si è fidanzato, le reazioni del web: “Ci è crollato tutto addosso”

Ovviamente, sul web si è scatenato il caos. Del resto, Nilufar e Giordano Mazzocchi sono stati una di quelle coppie per cui il pubblico ha fatto pazzie, e vedere oggi il giovane con una nuova fidanzata sembra piuttosto strano. Tra i commenti si leggono frasi di ogni genere: “Tutte le nostre speranze si sono perse”, “Lutto nazionale”, e ancora: “Ci ho creduto fino all’ultimo al ritorno”. Altri l’anno buttata sull’ironico: “è crollato del tutto l’impero romano”, “io che stavo facendo il rewatch delle esterne”. Le reazioni dei social non lasciano dubbi: gli utenti volevano rivedere Giordano Mazzocchi di nuovo con Nilufar, come del resto si era vociferato qualche settimana fa.

Uomini e Donne, perchè oggi non c'è la registrazione?/ Rinviata a giovedì 12 settembre 2024

Invece colpo di scena, come un fulmine a ciel sereno l’ex corteggiatore di Uomini e Donne ha fatto “tacere” il pubblico postando non una ma ben nove fotografie della sua ragazza. Ma chi è la nuova fidanzata di Giordano Mazzocchi? Purtroppo, come abbiamo accennato sopra, non è ancora trapelato il nome ma probabilmente sarà questione di ore. Di certo è bellissima e dallo sguardo sembra molto innamorata.