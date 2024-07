Ex Uomini e Donne, Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi tornano insieme?/ Nostalgia ‘sospetta’ sui social…

E’ proprio il caso di canticchiare: Nostalgia, nostalgia canaglia… Il breve accenno canoro offre l’assist per l’ultimo scambio social che sta destando l’attenzione dei fan di Uomini e Donne. Una ex coppia, mai dimenticata dagli appassionati, sta infatti alimentando le speranze dei fan in riferimento ad un possibile ritorno di fiamma: stiamo parlando di Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi.

Dopo essere nati sotto i riflettori di Uomini e Donne, Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi non sono riusciti a dare seguito a quel sogno d’amore. Eppure, pare che i fan della coppia ancora oggi, seppur siano trascorsi anni dalla rottura, siano tutt’altro che arrendevoli rispetto all’auspicio che possa esserci un ritorno di fiamma. E quindi, Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi tornano insieme? Se dovessimo prendere solo le ultime parole dell’ex tronista, la risposta potrebbe non essere delle più liete.

Nilufar Addati ‘stronca’ il sogno dei fan: “Tornare con Giordano? Ma sono passati più di sei anni…”

Come riporta Today, Nilufar Addati avrebbe pubblicato un video sui social commentando con nostalgia proprio i tempi della scelta a Uomini e Donne con Giordano Mazzocchi. Tanto è bastato per riaccendere le speranze dei fan: “Torna con lui dai” – avrebbe scritto un utente – ma la risposta dell’ex tronista non è sembrata positiva: “Ma sono passati più di sei anni, io vi amo che non vi arrendete…”. Dunque, il tempo sembra remare contro al possibile ritorno di fiamma tra Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi. In ogni caso, mai dire mai, chissà che l’ex tronista del dating show non attenda in realtà un passo da parte del suo ex fidanzato dopo quanto palesato sui social.











