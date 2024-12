Uomini e donne, cos’è accaduto nella puntata di ieri

Oggi pomeriggio, venerdì 20 dicembre 2024, va in onda su Canale 5 l’ultimo appuntamento settimanale con Uomini e donne a partire come sempre dalle ore 14.45 circa. Nella puntata di ieri ci sono stati interessanti risvolti sul fronte delle dinamiche sentimentali tra i protagonisti, a cominciare da un infuocato trono Over che ha visto diversi serrati confronti in studio, come quello tra Alessio, Agnese e Francesca: il Cavaliere continua a rimanere piuttosto diviso tra le due Dame e vorrebbe proseguire la conoscenza con entrambe.

Scintille in studio, invece, tra Diego D. e le due Dame Sabrina e Cristina: irritate dal comportamento del Cavaliere, giudicato spesso incoerente, entrambe hanno deciso di interrompere immediatamente la conoscenza con lui. Il Trono classico ha visto invece la positiva esterna di Martina e Ciro e la successiva discussione tra il corteggiatore e il “rivale” Gianmarco. Francesca Sorrentino è invece rimasta senza corteggiatori: oltre alla sparizione di Paolo, non presentatosi in studio, la tronista ha discusso con Francesco, accusato di essere scomparso per diversi giorni e di non essere realmente interessato a lei.

Anticipazioni Uomini e donne, 20 dicembre 2024: Diego e Claudia chiudono

Cosa succederà invece nella puntata di Uomini e donne in onda oggi pomeriggio, venerdì 20 dicembre 2024, su Canale 5? Secondo quanto rivelano le anticipazioni riportate da TvBlog, per quanto riguarda il Trono classico il pubblico avrà modo di vedere l’esterna di Martina e Gianmarco in camerino, culminata anche con un bacio. Un risvolto che ha inevitabilmente lasciato con l’amaro in bocca Ciro, il quale, dopo aver visto il filmato, ha deciso di abbandonare lo studio.

Per quanto riguarda invece il Trono Over, arriva un punto di svolta nelle dinamiche sentimentali che coinvolgono Diego e Claudia: dopo averci provato e riprovato più volte, alla fine il Cavaliere e la Dama hanno deciso di interrompere la loro conoscenza.

