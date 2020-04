Uomini e Donne Classico e Over quando tornano?/ Il ‘vecchio’ format in onda il…

Pubblicità

Con l’arrivo della Fase 2 arrivano novità anche per quanto riguarda la televisione. Stando infatti alle ultime indiscrezioni, Uomini e Donne è pronto a tornare in onda con il classico format del trono Over e del trono Classico. E la ripartenza sarebbe prevista proprio per il 4 maggio, data decisa dal Governo italiano per l’inizio della Fase 2. A lanciare l’indiscrezione è il portale TvBlog, che conferma la volontà di Mediaset di riportare in onda la versione classica del programma: “Dopo l’interregno della serie “digitale” di questo programma, – si legge – […] da lunedì 4 maggio, grazie alle nuove disposizioni governative, torna con la sua versione classica”. Dunque, dopo un paio di settimane in onda con un format tutto innovato, che ha visto Gemma Galgani e Giovanna Abate continuare le loro conoscenze ma solo in ‘digitale’, ora tutto (o quasi) dovrebbe tornare alla normalità. Sì, ma come?

Uomini e Donne riparte con Gemma e Giovanna: incontro con i misteriosi corteggiatori…

La fonte spiega come alcune norme, come distanziamento e assenza di pubblico, rimangano ovviamente invariate. “Uomini e donne, con il distanziamento doveroso fra le persone che saranno in studio, ma senza pubblico, torna quindi in onda con la conduzione in video di Maria De Filippi e con i protagonisti delle varie storie.”. In particolare, la prima puntata, dunque in onda lunedì 4 maggio, vedrà protagoniste ancora Gemma e Giovanna che avranno l’occasione di vedere i corteggiatori conosciuti digitalmente in questi giorni. “Verranno quindi svelati i volti di questi misteriosi interlocutori, dopo aver raccontato il percorso epistolare fra loro e le due storiche protagoniste di Uomini e donne”, si legge infine. Dunque non resta che attendere il 4 maggio per scoprire cosa accadrà in studio!



