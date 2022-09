Uomini e donne, Davide Donadei ha tradito Chiara Rabbi?/Dop Roberta, parla l’ex Amici

Uomini e donne, esplode il triangolo Davide Donadei, Chiara Rabbi e Roberta Di Padua: c’entra l’ex Amici Arianna Gianfelici

Si infiamma il gossip sul presunto tradimento in amore che avrebbe inferto alla scelta a Uomini e donne, Chiara Rabbi, l’ex tronista Davide Donadei, con l’intromissione di Arianna Gianfelici, un altro tassello che si aggiunge al puzzle del “triangolo” esploso con Roberta Di Padua. L’occasione in cui esplode il triangolo é la nuova puntata di Uomini e donne, la cui messa in onda del 29 settembre su Canale 5 vede al centro studio la re-entry veterana al trono over Roberta Di Padua chiamata ad un confronto con gli ex volti del trono classico, Davide Donadei e Chiara Rabbi, in seguito al gossip nato nel corso dell’estate 2022 – quando, dopo l’avvistamento dei primi due a Napoli seguito alla rottura tra l’ex tronista e la sua scelta, é girata voce che lui abbia tradito Chiara Rabbi nel bel mezzo del loro fidanzamento e che il giovane abbia frequentato la over anche prima dell’uscita nel napoletano. Un pettegolezzo a cui i diretti interessati hanno fornito in puntata delle risposte: Roberta Di Padua ha paragonato l’uscita a Napoli avuta con Davide ad “un bacio da una serata in discoteca e via”, date le divergenze inconciliabili tra loro, legate in primis alla differenza d’età, la distanza geografica tra i due conoscenti e il figlio che la impegna da mamma full-time, chiudendo così in definitiva la conoscenza, e Donadei ha ammesso il bacio avuto con Roberta, ma in replica all’accusa di tradimento sospettato da parte di Chiara, ha poi chiarito di aver iniziato a frequentare di persona Roberta Di Padua solo due mesi dopo la rottura con la scelta, in seguito ad una serie di contatti telefonici avuti con la over nel post-trono. Insomma, Davide Donadei non conferma l’accusa di tradimento ai danni di Chiara Rabbi, ma ecco che si aggiunge un altro tassello al puzzle del caso esploso in seno a Uomini e donne, ovvero l’ex Amici 20 , Arianna Gianfelici.

La testimonianza di Arianna Gianfelici sul caso Davide Donadei a Uomini e donne

L’ex allieva cantante del talent Amici 20 interviene via social, lasciando intendere di essere un’altra ex sedotta e abbandonata, quindi vittima di Davide Donadei, in risposta alla puntata del “triangolo” di Uomini e donne: “Tranquilla, tanto con me i problemi di età non se li è fatti Robè. Vai Davidino. Continua così a fare queste figure di m*rda, grande!”. E una domanda sorge spontanea: che Davide Donadei abbia tradito le giovanissime Chiara Rabbi e Arianna Gianfelici con la over Roberta Di Padua? Nel frattempo, tra gli utenti e telespettatori di Uomini e donne attivi nel web , c’é chi si chiede come mai Chiara Rabbi abbia iniziato a seguire Arianna Gianfelici via social, diventando di fatto una follower-fan di colei che potrebbe rivelarsi l’amante dell’ex Davide Donadei ai tempi del loro fidanzamento. E l’ex corteggiatrice di Uomini e donne motiva il segui, lasciando intendere che la storia del presunto poliamore abbia ancora un sequel: “Ho mai scritto prima di pensare? Ho mai parlato prima di sapere? Ho mai fatto qualcosa senza un senso? Arianna Gianfelici mi ha contattata qualche giorno fa e ci siamo fatte una lunghissima telefonata interessante! Vi chiedo con tutto il cuore di non insultarla o massacrarla. Vi assicuro che non serve. La stessa da donna a donna le ho detto di stare serena e fare e dire sempre ciò che si sente. Sicuramente non saremo mai amiche, ma solidali sì, quello sì”. Come evolverà il curioso caso di Uomini e donne?

