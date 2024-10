E’ stato uno dei protagonisti più discussi delle ultime edizioni di Uomini e Donne e proprio grazie al dating show di Maria De Filippi pare aver trovato finalmente l’amore della sua vita. Stiamo parlando di Alessandro Vicinanza che grazie alla trasmissione ora condivide da mesi una splendida storia d’amore con Roberta Di Padua, anche lei ex veterana del programma. Come riporta Il Vicolo delle News, l’ex cavaliere si è concesso un’intervista per Uomini e Donne Magazine, partendo dal gesto eclatante nei confronti di Roberta Di Padua, ovvero il dono di una scarpetta rosa sul Red Carpet di Venezia che aveva fatto sognare i fan per una possibile gravidanza dell’ex dama.

“Chi ha creduto fosse davvero incinta, non ha pensato che la gravidanza sarebbe dovuta essere in stato avanzato per sapere già il sesso? Comunque, pensavo fosse chiaro per tutti che fosse una volontà, non una notizia”. Queste le parole di Alessandro Vicinanza a proposito dei rumor sulla gravidanza di Roberta Di Padua dopo il gesto sul Red Carpet di Venezia. L’ex volto di Uomini e Donne ha comunque voluto sottolineare l’importanza del suo gesto. “Si, credo che per un uomo sia la dichiarazione più importante; ancora di più di un anello di fidanzamento. Un figlio è qualcosa che ti lega per sempre”.

In attesa di realizzare il sogno di diventare insieme genitori, Alessandro Vicinanza ha raccontato – sempre nell’intervista per Uomini e Donne Magazine – di aver conosciuto il figlio di Roberta Di Padua. “L’incontro con suo figlio Alex? E’ ancora un bambino, ha 11 anni ma è sveglio, intelligente e spigliato. E’ bello chiacchierare con lui. E’ gelosissimo della mamma e con me gioca tanto, credo che Roberta sia stata fortunata”.

Come riporta Il Vicolo delle News, Alessandro Vicinanza si è espresso anche sugli attuali protagonisti Uomini e Donne. “Gemma è la mia preferita, spero che anche lei riesca a trovare l’amore e sentirsi appagata. Poi mi è molto simpatica Barbara anche se abbiamo discusso. E… Vorrei stupire tutti e spendere una parola per Armando, con cui non c’è mai stato un buon rapporto”. L’ex cavaliere ha dunque spiegato: “Spero che riesca a trovare qualcuno che lo faccia stare bene; penso che anche lui se lo meriti e che sia arrivata ‘la sua ora’”.

