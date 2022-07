Uomini e donne, due cavalieri rientrano al trono over?/ La scelta di Maria De Filippi

Uomini e donne, Marcello Messina e Fabio Nova la conferma al trono over?

Fervono i preparativi per il ritorno in tv di Uomini e donne, che con ogni probabilità tornerà in onda a settembre 2022 e verrà registrato a partire da agosto, stando alle ultime anticipazioni tv riprese da Coming-soon. Il sito beninformato, sulla base delle indiscrezioni fornite da Lorenzo Pugnaloni su Uomini e donne classico e over, rende noto che Maria De Filippi potrebbe aver avviato le trattative per la conferma di un grande ritorno in trasmissione e una conferma al trono over, si parla rispettivamente di Marcello Messina e Fabio Nova. Il primo viene ricordato da molti telespettatori per aver avviato al trono over di Uomini e donne e poi concluso una frequentazione intima con Ida Platano, terminata con la comunicazione del cavaliere alla produzione del format di Canale 5 dell’inizio di una storia d’amore avviata fuori dagli studi tv, con una giovane donna di nome Viviana.

Una relazione che è a quanto pare finita nell’ultimo periodo e, dal momento che Marcello Messina sarebbe tornato allo status di single, non si esclude che Maria De Filippi possa aver deciso di riammetterlo a Uomini e donne, nel parterre del trono over, un’ipotesi intrigante che vedrebbe il cavaliere storico in condizioni di rivedere l’ex fiamma Ida Platano in trasmissione. Cosa potrebbe accadere tra Marcello e Ida al rientro di lui in studio? Nel frattempo, si vocifera inoltre che anche Fabio Nova, fotografo di moda ricordato per gli screzi in trasmissione con l’opinionista a bordo campo Tina Cipollari, possa essere confermato nel parterre del trono over di Uomini e donne.

La scelta di Maria De Filippi per il ritorno tv di Uomini e donne

Come Fabio anche Marcello Messina non ha avuto facile nella ricerca dell’amore intrapresa in tv, tant’è vero che la veridicità del suo sedicente interesse nutrito verso Ida Platano è stata più volte messa in discussione in studio da parte degli opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti. Un papabile rientro di Marcello Messina e Fabio Nova a Uomini e donne assicurerebbe senz’altro, quindi, del pepe nell’impasto dell’intrattenimento prodotto e condotto da Maria De Filippi. Insomma, la scelta finale sulla cast di Uomini e donne spetta ora a Queen Mary.

