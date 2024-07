Uomini e donne 2024, Marcello Messina contro Jasna: “Bloccato sui social”/ “Rimuovo di averla conosciuta”

Marcello Messina contro l’ex fidanzata: l’attacco dopo la trasmissione

E’ finita nel peggiore dei modi una delle storie nate sotto i riflettori di Uomini e donne 2024, con l’ex volto del dating show condotto da Maria De Filippi su Canale 5 che non ha risparmiato attacchi nei confronti di Jasna Amodei, con la quale ha vissuto un flirt ben presto naufragato.

Marcello Messina ha poi conosciuto Jessica Pittarri, altra donna con la quale ha approfondito la conoscenza grazie al programma Mediaset, l’ex cavaliere del parterre over ha svelato un retroscena durante un’intervista concessa al magazine ufficiale di Uomini e donne 2024: “Jasna mi ha bloccato sui social l’ultimo giorno di messa in onda del programma, me ne sono reso conto per caso perché non apparivano più i suoi commenti…di solito dava man forte a chi mi attaccava, al contrario mio che cercavo di difenderla. Jessica? Visto che lei ha rimosso quello che è successo tra di noi, io posso rimuovere proprio di averla conosciuta” ha tagliato corto l’ex protagonista del dating show.

L’ex cavaliere di Uomini e donne 2024 tuona: “Deluso da Jasna”

Marcello Messina ha ammesso di essere rimasto scottato dalla storia finita male con l’ex fidanzata, alla quale ha fatto riferimento nell’intervista concessa al magazine ufficiale del programma, dove non ha nascosto la scottatura a distanza di qualche mese dalla fine dei rapporti con Jasna Amodei: “Lei mi ha deluso di più perché ha toccato dei sentimenti, dei punti emotivi forti, in realtà sono deluso da tutto e da tutti, mi sento diverso dagli altri in quel contesto, alcune cose mi hanno fatto molto male, non solo per le delusioni ma anche per gli attacchi di tante persone, mi hanno detto che sono un fallito, che porto negatività…che valgo zero, ho trascorso momenti non facili” ha confessato Marcello.

Messina presto potrebbe invece tornare nel programma di Maria De Filippi e lo ha rivelato sempre intervenendo sulle colonne della rivista del format di Canale 5: “Se dovessi ritornare sarò me stesso, ormai mi conoscete e lo sapete bene ance voi, mi mancano le persone che lavorano dietro le quinte e che mi hanno sempre dato una mano”.











