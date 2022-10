Uomini e donne, ex di Angela Nasti torna/ Corteggia Lavinia Mauro: mira al trono?

Uomini e donne, Alessio Campoli torna al trono classico: Angela Nasti un vecchio ricordo

A Uomini e donne segna un clamoroso ritorno per la quota trono classico, un ex corteggiatore di Angela Nasti, si tratta di Alessio Campoli. Così come preannunciato dalle anticipazioni TV relative alle registrazioni di Uomini e donne dell’8 ottobre 2022, il giovane e fascinoso ex pretendente dell’ex tronista al trono classico datato 2019 e sorella della più famosa tra i familiari, Chiara Nasti, torna alla corte tv dei sentimenti, nel medesimo ruolo che gli spettava qualche anno fa. Questo, dopo essersi scoperto in passato la scelta di Angela Nasti, anche se la lovestory nata a Uomini e donne con l’influencer si rivelava in poco tempo, a dating-show ultimato- un fallimento, con tanto di gossip in circolo su una “scelta di copertura” di cui sarebbe stata regista la mora, al termine del trono. É ormai risaputo che a Uomini e donne i protagonisti del trono classico e il trono over siedono per la ricerca dell’amore che sia conosciuto in trasmissione e non fuori dagli studi TV. Eppure, si sarebbe consumata una presa in giro ai danni di Alessio Campoli, in quanto stando alle malelingue del gossip, tra il 2019 e il 2020, Angela Nasti avrebbe condotto un trono in parallelo con una frequentazione intima avviata – fuori dal contesto Uomini e donne- con un calciatore, per poi chiudere la storia con il prescelto in tv, poco tempo dopo la scelta.

Al trono classico, però, stando alle ultime anticipazioni TV di Uomini e donne classico e over, Alessio Campoli é chiamato al centro studio dalla produzione di Uomini e donne, che gli avrebbe riferito di una tronista in carica interessata a lui. Presentatosi in studio il giovane si dichiara colpito a primo acchito dalla tronista e mamma single Federica Aversano , ma a volerlo tenere in trasmissione é l’altra tronista in carica, Lavinia Mauro. E a quanto pare Alessio Campoli, alla fine, non disdegna le attenzioni di Lavinia, tanto da riconfermarsi corteggiatore a pieno titolo a Uomini e donne. Che lui possa dimenticare la parentesi Angela Nasti, in definitiva, con Lavinia? Nell’attesa di rivederlo in TV, intanto, i telespettatori attivi nel web maturano il sospetto che Alessio Campoli voglia consumare una vendetta personale a Uomini e donne, che consisterebbe nell’usare il trono di Lavinia Mauro, mirando al titolo di erede al trono classico.

