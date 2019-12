UOMINI E DONNE/ Gemma e Ida: scambio di regali per Natale (Trono Over)

Gemma Galgani e Ida Platano si sono incontrate anche il giorno di Natale. Le due dame del Trono Over di Uomini e Donne si sono viste per lo scambio dei doni. A testimoniarlo un video in cui si vede la bella Ida allacciare al polso di Gemma un bracciale. Poco dopo però Gemma ha condiviso con tutti i suoi fan una letterina che l’ha colpito molto. “Tutti gli anni vengo a vedere le letterine e le leggo. C’è una storia bellissima che voglio farvi vedere perché qui c’è una scritta che qualsiasi donna vorrebbe sentirsi dire”. Si tratta di una letterina in cui un ragazzo parla di una donna che gli ha rubato il cuore. “Caro Babbo Natale, ti scrivo perché ho visto la foto di questa ragazza… e Babbo, pensi sia possibile innamorarsi dei suoi occhi? You know what to do!” queste sono le parole che si leggono nella letterina che ha colpito l’attenzione di Gemma Galgani. Possibile che la dama di Torino abbia voluto con questa letterina carica di amore e sentimenti lanciare una velata frecciata al cavaliere Juan Luis Ciano? Non è dato saperlo, sicuramente la situazione tra Gemma e Juan Luis Ciano è ancora tutta da capire!

